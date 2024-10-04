Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность

Политик вспомнил о существовании налога на бездетность в Советском Союзе. Гурулев заявил о важности сохранения после себя потомства, поскольку имя и дети — все, что остается от человека. Если у мужчины по каким-то причинам, не связанным с состоянием здоровья, нет детей, то он мог бы оплачивать содержание воспитанников детских домов.