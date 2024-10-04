Депутат Госдумы предложил ввести налог на бездетность

Политик вспомнил о существовании налога на бездетность в Советском Союзе. Гурулев заявил о важности сохранения после себя потомства, поскольку имя и дети — все, что остается от человека. Если у мужчины по каким-то причинам, не связанным с состоянием здоровья, нет детей, то он мог бы оплачивать содержание воспитанников детских домов.
В советское время налог на бездетность платили мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Размер налога составлял 6% от заработной платы. С маленьких зарплат ниже 70 рублей налог на бездетность не высчитывался.
Гурулев высказался в поддержку инициативы Совета Федерации РФ о запрете в стране идеологии чайлдфри, подразумевающей осознанный отказ от потомства. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в текущем месяце.
Кроме того, генерал Гурулев поддержал идею введения цензуры. Он считает, что это необходимо для ограждения россиян от определенной информации.