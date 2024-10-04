В Минусинске вводят режим «черного неба»

Горожанам рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе тяжелым физическим трудом, а также стараться не открывать окна в квартирах. При объявлении режима «черного неба» предприятия должны снизить выбросы загрязняющих веществ.