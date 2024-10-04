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В Минусинске вводят режим «черного неба»

На юге Красноярского края объявили режим «черного неба».

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске Красноярского края вводят режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Как сообщают специалисты Среднесибирского УГМС, «черное небо» зависнет над городом с 19:00 4 октября до 13:00 7 октября.

Горожанам рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе тяжелым физическим трудом, а также стараться не открывать окна в квартирах. При объявлении режима «черного неба» предприятия должны снизить выбросы загрязняющих веществ.

Добавим, что режим НМУ также введен в Абакане и Черногорске.

экология