В Минусинске вводят режим «черного неба»

В Минусинске Красноярского края вводят режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Как сообщают специалисты Среднесибирского УГМС, «черное небо» зависнет над городом с 19:00 4 октября до 13:00 7 октября.
Горожанам рекомендуют без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе тяжелым физическим трудом, а также стараться не открывать окна в квартирах. При объявлении режима «черного неба» предприятия должны снизить выбросы загрязняющих веществ.
Добавим, что режим НМУ также введен в Абакане и Черногорске.