Для чего нужны ДНК-тесты и что с их помощью можно узнать?

Проверка генетической совместимости партнеров. Анализ ДНК родителей может показать, с какой вероятностью у пары родится ребенок с генетическими заболеваниями. Партнеры проходят тест, который определяет, являются ли они носителями аутосомно-рецессивных расстройств (недугов, которые проявляются только в том случае, если ребенок унаследовал «дефектный» ген от обоих родителей). В случае обнаружения опасного гена и у мамы, и у папы шанс того, что ребенок родится нездоровым, увеличивается до 25%, в результате чего врач может рекомендовать ЭКО.