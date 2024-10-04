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Омский суд вынес приговор за фальшивые исследования экс-сотрудникам ОмГТУ

Вся троица получила условные сроки с крупными штрафами.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский районный суд города Омске сегодня вынес приговор бывшему ректору ОмГТУ Дмитрию Маевскому и двум его коллегам: проректору по внешним связям и молодежной политике Александры Козулиной и профессору Владиславу Рачеку.

Напомним, что Маевский, Козулина и Рачек обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что фигуранты получали деньги от вуза за исследовательскую работу, а после скачивали прототип из интернета.

Суд признал виновным бывшего ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Профессор Владислав Рачек получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Проректор по внешним связям и молодежной политике Александра Козулина осуждена на три года со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Все трое получили условные сроки с испытательным сроком по 2 года. Осужденным также запрещено менять место постоянного жительства без уведомления госорганов.

Инстанция взыскала с осужденных в пользу ОмГТУ причиненный ущерб в размере 1,8 млн рублей.