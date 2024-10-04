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Елизавета Боярская рассказала об отношениях с отцом в подкасте Звука «До Звезды»

Актриса Елизавета Боярская стала первой гостьей нового видеоподкаста HiFi-стриминга Звук «До Звезды», появившегося в разделе «Для родителей». В выпуске она поделилась, что в детстве ей не нравилось повышенное внимание к ее отцу, актеру и певцу Михаилу Боярскому.

Источник: Звук

Актриса Елизавета Боярская стала первой гостьей нового видеоподкаста HiFi-стриминга Звук «До Звезды», появившегося в разделе «Для родителей». В выпуске она поделилась, что в детстве ей не нравилось повышенное внимание к ее отцу, актеру и певцу Михаилу Боярскому.

По словам Елизаветы, ей было тяжело расти дочерью знаменитого артиста. Для нее Михаил Боярский в первую очередь был папой, а не звездой.

Повышенное внимание к родителям мне не нравилось, я не любила папину известность, она меня «обкрадывала».

Елизавета Боярская.

актриса.

После поступления в театральный Елизавета Боярская долго чувствовала, что должна превзойти своих звездных родителей. Однако сейчас она даже не стесняется, когда ее сравнивают с ними, потому что это часть ее биографии.

Елизавета также рассказала в подкасте про выбор актерского пути, свою семью и родительство.

В новом проекте от HiFi-стриминга Звук «До Звезды» артисты говорят с психологом Анастасией Павловой о самом сокровенном для них — о детстве, принятии себя, об отношениях с родителями и детьми, об их пути «до звезды».

Ранее Михаил Боярский поделился, что композитор Вячеслав Добрынин долго не исполнял свои песни из-за картавости. Однако через некоторое время он все-таки смог пересилить стеснение и музыканты стали выступать вместе, ездить на гастроли.