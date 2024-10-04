Появилось видео с последствиями в аварии в Уфе, в котором 14 авто получили повреждения

Напомним, ДТП произошло сегодня на улице Рихарда Зорге. Согласно предварительным данным, водитель за рулем автобуса НефАЗа, выезжая из гаража, врезался в 13 припаркованных машин. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. По словам водителя, у транспорта заклинила коробка передач.