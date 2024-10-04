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Появилось видео с последствиями в аварии в Уфе, в котором 14 авто получили повреждения

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом и 13 легковушками в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео с последствиями в аварии в Уфе, в котором 14 автомобилей получили повреждения. Записью поделился телеканал UTV.

Напомним, ДТП произошло сегодня на улице Рихарда Зорге. Согласно предварительным данным, водитель за рулем автобуса НефАЗа, выезжая из гаража, врезался в 13 припаркованных машин. Известно, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. По словам водителя, у транспорта заклинила коробка передач.

Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств и причин случившегося.

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