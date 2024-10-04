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«Для меня это святое». Лукашенко заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси

Лукашенко заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси, передает БелТА.

— Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства добавил, что в стране после войны белорусы выжили благодаря корове, уточнив, что «и сейчас она нас кормит».

— Корова — это святое. Для меня это святое, — заявил Александр Лукашенко.

Сообщается, что в момент посещения предприятия на опыте ОАО «Парохонское» подробно обсуждалась тема заготовки и обеспечения сохранности кормов, что даст возможность обеспечиваться высокоэффективное производство. Глава государства рассказал про корову в своем приусадебном хозяйстве, которую ему подарили из Брестской области не так давно. Сказано, что у коровы были настолько высокие надои, что было принято решение, связанное с корректировкой рациона для снижения нагрузки.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле.

Тем временем глава государства Лукашенко сообщил, что надо вернуться к программе по развитию Полесья.

Кстати, мы узнали, какие пугающие домашние питомцы продаются в Беларуси: «Монстры из ночных кошмаров».