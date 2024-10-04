«Для меня это святое». Лукашенко заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси

Сообщается, что в момент посещения предприятия на опыте ОАО «Парохонское» подробно обсуждалась тема заготовки и обеспечения сохранности кормов, что даст возможность обеспечиваться высокоэффективное производство. Глава государства рассказал про корову в своем приусадебном хозяйстве, которую ему подарили из Брестской области не так давно. Сказано, что у коровы были настолько высокие надои, что было принято решение, связанное с корректировкой рациона для снижения нагрузки.