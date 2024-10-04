«Для меня это святое». Лукашенко заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси, передает БелТА.
— Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства добавил, что в стране после войны белорусы выжили благодаря корове, уточнив, что «и сейчас она нас кормит».
— Корова — это святое. Для меня это святое, — заявил Александр Лукашенко.
Сообщается, что в момент посещения предприятия на опыте ОАО «Парохонское» подробно обсуждалась тема заготовки и обеспечения сохранности кормов, что даст возможность обеспечиваться высокоэффективное производство. Глава государства рассказал про корову в своем приусадебном хозяйстве, которую ему подарили из Брестской области не так давно. Сказано, что у коровы были настолько высокие надои, что было принято решение, связанное с корректировкой рациона для снижения нагрузки.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле.
Тем временем глава государства Лукашенко сообщил, что надо вернуться к программе по развитию Полесья.
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