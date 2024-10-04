Вероятность магнитной бури экстремального уровня мощности составляет 8%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вероятность усиления магнитной бури на Земле до экстремального уровня в результате двойного удара от вспышек класса Х, произошедших 2 и 3 октября, составляет 8%. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Вероятность бурь высшего пятого уровня (G5 — прим. ТАСС) оценивается как 8%», — говорится в сообщении.
По информации на сайте, приход к Земле выброса массы от вспышки Х7.1, которая произошла 2 октября, ожидается в пятницу, а от вспышки Х9.0 — в субботу.
Как сообщал ранее ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев, после двойного удара продолжительность магнитных бурь может составить до трех-четырех суток. Кроме того, в этот период возможны две или три ночи сильных полярных сияний подряд.
«Согласно основной мировой математической модели WSA-ENLIL, ядро первого выброса придет к планете сегодня около полудня по московскому времени, вызвав длительные магнитные бури уровня от G2 до G3 по пятибалльной шкале. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня G3 с отдельными всплесками до G4», — отмечается в сообщении.