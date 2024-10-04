Вероятность магнитной бури экстремального уровня мощности составляет 8%

«Согласно основной мировой математической модели WSA-ENLIL, ядро первого выброса придет к планете сегодня около полудня по московскому времени, вызвав длительные магнитные бури уровня от G2 до G3 по пятибалльной шкале. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня G3 с отдельными всплесками до G4», — отмечается в сообщении.