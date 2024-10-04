Ученые предупредили про трехдневные магнитные бури — что ждать белорусам. Подробности в своем телеграм-канале озвучил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает БелТА.
Ранее ученые ожидали двухдневные магнитные бури на Земле. Однако по словам Леуса, магнитные бури продлятся минимум трое суток. Он уточнил, что при учете последней мощной вспышки класса Х, которая произошла на Солнце, окончание магнитных бурь прогнозируется 7 октября, в понедельник. Специалист подчеркнул, что временами они будут достигать класса G3 из пяти возможных.
Напомним, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 октября — что ждать белорусам.
Тем временем мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще мы собрали, когда включат отопление в Минске и по всей Беларуси: что известно, информация энергетиков и министерства ЖКХ.