Ученые предупредили про трехдневные магнитные бури — что ждать белорусам

Ранее ученые ожидали двухдневные магнитные бури на Земле. Однако по словам Леуса, магнитные бури продлятся минимум трое суток. Он уточнил, что при учете последней мощной вспышки класса Х, которая произошла на Солнце, окончание магнитных бурь прогнозируется 7 октября, в понедельник. Специалист подчеркнул, что временами они будут достигать класса G3 из пяти возможных.