Жители Крыма смогут обменять завалявшиеся монеты

Акция «Монетная неделя» пройдет по всей стране при поддержке Банка России.
В акции в Крыму участвуют шесть банков, чьи офисы находятся по девяти адресам. При себе необходимо иметь паспорт и заполнить заявление в банке. Монеты можно обменять на бумажные купюры или зачислить на свой банковский счет без комиссии. При этом, становиться клиентом банка необязательно. Ограничений по количеству монет, которые можно принести, нет. Принимаются любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года, включая окисленные, потемневшие, просверленные или поцарапанные.
Как объяснил руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков, сегодня мелочь используется менее активно: предприятия и организации переходят на безналичные расчеты, монеты скапливаются в копилках у людей. Возвращая металлические деньги в обращение, можно помочь уменьшить расходы на их производство.
Ранее акция проводилась в конце весны. Тогда жители Крыма сдали полтонны монет. В прошлом году крымчане сдали во время подобной акции около 83 тысяч монет общим весом 370 кг.