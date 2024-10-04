Жители Крыма смогут обменять завалявшиеся монеты

В акции в Крыму участвуют шесть банков, чьи офисы находятся по девяти адресам. При себе необходимо иметь паспорт и заполнить заявление в банке. Монеты можно обменять на бумажные купюры или зачислить на свой банковский счет без комиссии. При этом, становиться клиентом банка необязательно. Ограничений по количеству монет, которые можно принести, нет. Принимаются любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года, включая окисленные, потемневшие, просверленные или поцарапанные.