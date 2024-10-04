Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за энергодефицита

В Иркутской области с 4 октября введен режим повышенной готовности. Такое решение приняли из-за энергодефицита на территории региона. Как сообщил в свое тг-канале губернатор области Игорь Кобзев, мера необходима для предотвращения ЧС, которые могут негативно отразиться на сферах жизнеобеспечения и экономики.
— Главам муниципальных образований Иркутской области рекомендовано, в частности, принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов соцсферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения, поддерживать в готовности к использованию резервы материально-технических средств, а также резервных источников энергоснабжения на социальных объектах, — отметил Игорь Кобзев.
Также введение режима подразумевает решение внештатных и аварийных ситуаций в короткие сроки. Кроме того, в готовности должны находиться пункты временного размещения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре аварийный дом по улице Демьяна Бедного собираются расселить до конца 2024 года. Соседнее жилое здание в программу переселения не включено так, как не прошло проверку и его жильцы не подали заявление.