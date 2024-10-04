Что почём: самые сладкие помидоры появились на рынке Хабаровска

За килограмм картофеля просят от 50 до 80 рублей. Капусту и лук увидели по 80 за килограмм. Домашний перец стоит от 150 до 250 рублей, горький и пикантный — 350 рублей. Домашний чеснок можно купить по цене 50 за штуку. Огурцы продают за 250 рублей, а помидоры, в зависимости от сорта — от 230 до 300 рублей за килограмм. Самый красочный осенний овощ — тыкву предлагают за 150 рублей. Продавцы местного товара очень нахваливают местные томаты. Они, как говорят, особенно вкусные в октябре. Проверим!



В продуктовом дискаунтере возле дома выбор овощей меньше, но цены на них демократичнее.

Тыкву можно купить за 99 рублей за килограмм. Выращенные в КНР картофель (фасованный) и лук предлагают за 49.99 рублей. Столько же стоит и российская белокочанная капуста. За килограмм российского картофеля придется заплатить 52,99 рубля. Сетку китайского чеснока (три штуки, жёлтый ценник) предлагают за 44.99 рублей. Огурцы из КНР предлагают за 229.99 рублей, а маленькие российские — за 134.99. Те, кому не подарили кабачок, могут приобрести за 229 рублей овощ из КНР.