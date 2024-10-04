О дожде на воронежской трассе предупредили водителей

В ближайшие сутки местами в Воронежской области пройдут небольшие дожди. Об этом предупредили водителей, планирующих дальние поездки по трассе М-4 «Дон». Соответствующее сообщение появилось 4 октября в телеграм-канале госкомпании «Автодор».
Осадки возможны на протяжении трассы М-4 «Дон» и в других регионах: в Московской, Тульской и Липецкой областях. А также на дороге М-3 «Украина». Дожди будут сопровождать автомобилистов на территории Калужской, Брянской и Курской областей.
Водителей попросили на мокром асфальте избегать резких маневров, не увеличивать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.
— Следите за сообщениями на информационных табло, — подытожили в «Автодоре».