В Новосибирске начали консервировать ливнёвки на зиму

Дорожные организации Новосибирска приступили к очистке и консервации на зиму городских ливнёвок. Об этом в пятницу, 4 октября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
К текущему моменту специалисты закрыли до весны около четверти из 4 936 дождеприёмников на территории города. Как отметила начальник центрального участка ДЭУ-1 Яна Пилипенко, это необходимо, что ливнёвки не забивались грязью и остатками противогололедных материалов в течение зимнего периода.
«В Центральном районе 560 дождеприемников, в Центральном округе — 1 322. На сегодня закрыто 53%. Работы выполняются в две смены, работают по две-три бригады», — рассказала Пилипенко.
Активная фаза консервации ливнёвок в городе начнётся на следующей неделе и завершится к концу октября. Однако, некоторые дождеприёмники пока консервировать не будут, чтобы не было подтоплений в период осенних дождей.
«Для того чтобы уходила влага, оставляем низкое место и при консервации делаем отверстия, чтобы вместе с водой в ливнёвки не уходила грязь», — уточнила Яна Пилипенко.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ремонт ливневой канализации стартует в начале сентября.