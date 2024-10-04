Колесо обозрения исчезнет из парка в Северном микрорайоне

Также представители «Арены» анонсировали полную реконструкцию парка уже в ближайшее время, в процессе которой на территории будут установлены новые знаковые объекты. Какие именно — пока не уточняется. Напомним, что колесо обозрения в Воронеже было открыто 5 мая 2018 года. Аттракцион вызван не малый интерес как со стороны местных жителей, так и со стороны туристов.