Колесо обозрения исчезнет из парка в Северном микрорайоне

Эту информацию подтвердили в администрации торгового центра. «Колесо радовало жителей города многие годы. Но, как у любого развлекательного объекта, у него есть свой цикл жизни. Нам тоже грустно, что приходится прощаться с уже такой привычной “визитной карточкой” парка Победы».По словам горожан, демонтаж уже начался. С колеса исчезли кабинки.
Также представители «Арены» анонсировали полную реконструкцию парка уже в ближайшее время, в процессе которой на территории будут установлены новые знаковые объекты. Какие именно — пока не уточняется. Напомним, что колесо обозрения в Воронеже было открыто 5 мая 2018 года. Аттракцион вызван не малый интерес как со стороны местных жителей, так и со стороны туристов.