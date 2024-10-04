Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за энергодефицита

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о введении с 4 октября режима повышенной готовности в Иркутской области. Это вызвано дефицитом электрической мощности на территории Иркутской области.
«Необходимо предупредить ЧС, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики», — говорится в сообщении.
Отвечает за мероприятия по предупреждению опасных ситуаций первый заместитель губернатора Роман Колесов.
Что касается глав городов и районов Иркутской области, то они должноны принять все меры к тому, чтобы перебоев не было со снабжением электроэнергией самых важных объектов — социальных, то есть школ, детсадов и больниц, коммунальных служб, систем обеспечения теплом и энергией. А в том случае, если произошла авария, максимально быстро организовывать ремонтные работы. Должны быть готовы резервные источники электроснабжения и пункты временного размещения для жителей в случае необходимости. Создан оперштаб.