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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за энергодефицита

С 4 октября работает режим функционирования повышенной готовности в Иркутской области.

Источник: Reuters

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о введении с 4 октября режима повышенной готовности в Иркутской области. Это вызвано дефицитом электрической мощности на территории Иркутской области.

«Необходимо предупредить ЧС, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики», — говорится в сообщении.

Отвечает за мероприятия по предупреждению опасных ситуаций первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Что касается глав городов и районов Иркутской области, то они должноны принять все меры к тому, чтобы перебоев не было со снабжением электроэнергией самых важных объектов — социальных, то есть школ, детсадов и больниц, коммунальных служб, систем обеспечения теплом и энергией. А в том случае, если произошла авария, максимально быстро организовывать ремонтные работы. Должны быть готовы резервные источники электроснабжения и пункты временного размещения для жителей в случае необходимости. Создан оперштаб.

ЖКХ