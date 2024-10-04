Город сотни скульптур. Чем Свирск может заинтересовать гостей?

Иркутская область — большая и разнообразная. Даже тех, кто живёт здесь всю жизнь, ей найдётся чем удивить. Один из таких уголков Приангарья, где стоит побывать, — Свирск. Корреспондент irk.aif.ru прошёлся по улицам города с фотоаппаратом и нашёл для себя много интересного.
Первое, что бросается в глаза при посещении Свирска, — это скульптуры и памятники. Их тут пара сотен — можно сказать, несколько процентов населения. Скульптуры можно встретить самые разные: парадные и шуточные, посвящённые реальным людям и сказочным сюжетам.
Порой они находятся в неожиданных местах. Зайдёшь во дворик, а там за столиком режутся в домино бетонные Трус, Балбес и Бывалый из комедий Гайдая. Повернёшь голову — из «канализационного люка» выглядывает чугунный сантехник. Одно из самых интересных мест города — парк за домом культуры «Русь». В Свирске уже девять лет проходит фестиваль бетонной скульптуры, и большая часть композиций, которые создали творцы, стоит именно здесь.
Каждый год фестиваль посвящали какой-то теме: басням Крылова, воинской славе, мечтам, любви, сказкам. И каждую представляет несколько очень разных монументов: вскинул шашку Чапаев, поднимая в атаку красноармейцев, сплелись то ли в борьбе, то ли в танце чёрный и белый шаманы, завис на реалистично изгибающемся ковре-самолёте из стальных листов Старик Хоттабыч… Только здесь можно провести несколько часов, рассматривая и фотографируя. А ещё в городе очень много красивых граффити, фонтанов и вообще очень красиво.
Скульпторы из Франции и Монголии
Как раз в день моего визита завершался очередной фестиваль бетонной скульптуры, и можно было поговорить с творцами, которые спешно подкрашивали свои творения перед церемонией закрытия.
«Я уже четвёртый год участвую, — рассказывает скульптор из Чебоксар Андрей. — Нам дают тему, и, отталкиваясь от неё, мы рисуем эскизы. Если эскиз понравится, мэрия нас приглашает. В этот раз тема была “Подарок городу на юбилей”. Я изобразил реку Ангару, на которой он стоит, в виде девушки. В руках она держит деревце — это символ того, что вода дарит жизнь. А вокруг небольшие сценки, показывающие, что даёт людям река: ГЭС, судоходство, рыбалку».
Другой участник — француз из-под Марселя с русскими корнями Алекси Бублик. Он скульптор по дереву, путешествует автостопом и в пути вырезает на продажу деревянные серьги, кулоны и сувениры. А здесь выступает в роли волонтёра: замешивает для скульпторов бетон, пилит и сваривает арматуру, помогает красить изваяния. В будущем Алекси мечтает и сам сделать что-нибудь из бетона.
Рядом вносили последние штрихи двое скульпторов из Монголии. На нашем языке они не говорят, приехали с переводчиком. На созданной иностранными гостями скульптуре — охотнике с соколом на рукавице — написано по-русски: «Крепкая дружба».
Работы, которые создали участники фестиваля, украсят собой будущий сквер, который разбивают через дорогу от здания мэрии.
История в камне
Другая очень интересная точка — парк «Свирская ривьера» на берегу реки. Тут тоже очень много скульптур, каждая представляет какой-то этап освоения человеком этих мест. Например, три похожих на древние мегалиты истукана склонились над глиняным горшком — это древние люди рассматривают передовое в их времена изобретение. Истуканы украшены наскальными рисунками, которые скульптор старательно скопировал с реального первобытного творчества, сохранившегося на скалах рядом с городом.
А рядом сидит на лавочке солдат Великой Отечественной и играет на гармошке. Лицо усталое. То ли вернулся наконец домой, то ли улучил минутку в боевом походе. Кстати, память о войне с фашизмом в Свирске воплощена не только в памятниках. Здесь снимали фильм «321-я Сибирская», многие местные жители сыграли в массовке. К 80-летию Победы рядом со «Свирской ривьерой» собираются открыть музей, посвящённый фильму и самой героической дивизии.
В двух шагах от парка асфальт вдруг переходит в брусчатку. Здесь сохранили небольшой участок улицы, которую строили японские военнопленные.
Любитель истории «зависнет» на ривьере надолго, но и тем, кто просто любит полюбоваться на красоту — и природную, и рукотворную, — тут есть чем заняться. А ещё тут есть парк с аттракционами и деревянные горки, которые спускаются прямо к реке. Видимо, зимой местные с них катаются, вылетая на лёд Ангары.
Ещё в Свирске есть единственный в России музей мышьяка, созданный в 2016 году на месте бывшего секретного завода, который официально назывался Ангарским металлургическим, а на деле выпускал ядовитое вещество для нужд военной промышленности. Имеются три смотровые площадки: «Орёл», «Лебеди» и «Поющее дерево».
Как добраться?
Свирск находится в 127 километрах от Иркутска. Сюда можно доехать на маршрутке № 540, которая отходит от автовокзала. Автомобилисты могут добраться до города самостоятельно. Большая часть маршрута проходит по федеральной трассе. Дорога хорошая, но в 2024 году в некоторых местах идут работы, на таких участках можно простоять лишние полчаса-час. С 1 июня по 13 октября в город можно также попасть по воде — теплоходом Иркутск — Братск. Он отплывает от пристани в районе памятника «Московские ворота».