Город сотни скульптур. Чем Свирск может заинтересовать гостей?

«Я уже четвёртый год участвую, — рассказывает скульптор из Чебоксар Андрей. — Нам дают тему, и, отталкиваясь от неё, мы рисуем эскизы. Если эскиз понравится, мэрия нас приглашает. В этот раз тема была “Подарок городу на юбилей”. Я изобразил реку Ангару, на которой он стоит, в виде девушки. В руках она держит деревце — это символ того, что вода дарит жизнь. А вокруг небольшие сценки, показывающие, что даёт людям река: ГЭС, судоходство, рыбалку».