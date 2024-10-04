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В выходные гаишники откроют «охоту» на пьяных водителей в Красноярске

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции анонсировали рейд против пьяных водителей и злостных нарушителей ПДД.

Источник: РИА "Новости"

С 4 по 6 октября на дороги города будут выведены дополнительные силы ГАИ. Их задачей будет профилактика нарушений правил дорожного движения, ведущих к созданию аварийной обстановки в краевой столице, а также выявление водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

«Инспекторы ДПС будут перекрывать участки проезжей части в разных районах города и проверять состояние каждого водителя. Водителям, чье состояние вызовет у сотрудника Госавтоинспекции подозрение, будет предложено пройти освидетельствование на месте», — пояснили в ГАИ.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность.

Информацию о водителях, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, можно сообщать в Госавтоинспекцию по круглосуточному телефону «Синяя линия»: 8 (391) 263−10−19.

ГИБДД