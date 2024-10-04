В выходные гаишники откроют «охоту» на пьяных водителей в Красноярске

С 4 по 6 октября на дороги города будут выведены дополнительные силы ГАИ. Их задачей будет профилактика нарушений правил дорожного движения, ведущих к созданию аварийной обстановки в краевой столице, а также выявление водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.