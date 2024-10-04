Управление ветеринарии объяснило причины обязательной регистрации собак

С 2015 года управлением ветеринарии проводится их добровольная регистрация. За восемь лет (с 2017 года) добровольно зарегистрировано 13,8 тыс. собак, или 11% от общего числа. Однако в последние годы люди заметно потеряли интерес к этой процедуре, о чем свидетельствуют цифры. Если в 2017 году было зарегистрировано 2,8 тыс. собак, то в этом году — лишь 34 питомца.