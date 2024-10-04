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«Зубры, лоси, косули и другие». МИД заявил о более 50 погибших животных из-за действий Польши, Литвы и Латвии

МИД Беларуси обвинил Польшу, Литву и Латвию в гибели диких животных.

Источник: Комсомольская правда

В МИД Беларуси заявили о том, что необдуманные и недальновидные действия властей Польши, Литвы и Латвии приводят к гибели диких животных, ставя под угрозу биоразнообразие и устойчивое развитие региона, пишет Sputnik Беларусь.

Во Всемирный день защиты животных в дипведомстве обратили внимание на то, что Беларусь уделяет защите животных пристальное внимание, ответственно подходя к созданию среды для всех представителей животного мира. Кроме того, страна неизменно заявляет о своей твердой приверженности добросовестному выполнению взятых на себя международных обязательств в природоохранной сфере.

Однако в МИД подчеркнули, что по вине действий западных стран на границе с Беларусью погибло уже около 50 животных, среди которых зубры, лоси, косули и другие представители местной фауны.

В частности, установленный Польшей на границе забор нарушил пути миграции, создавая предпосылки для сокращения популяции волков, рысей, барсуков, лисиц и зубров. В белорусском дипведомстве назвали действия соседних стран ЕС необдуманными.

— Необдуманные и недальновидные действия Польши, Литвы и Латвии ставят под угрозу биоразнообразие и устойчивое развитие всего региона, — указали в пресс-службе МИД.

А резюмируя, отметили, что при отсутствии решительных действий сейчас, Красная книга Европы может пополнится новыми страницами в ближайшее время.

Еще глава МИД Рыженков назвал возней обращение Литвы в МУС из-за Беларуси.