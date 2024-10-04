«Зубры, лоси, косули и другие». МИД заявил о более 50 погибших животных из-за действий Польши, Литвы и Латвии

Во Всемирный день защиты животных в дипведомстве обратили внимание на то, что Беларусь уделяет защите животных пристальное внимание, ответственно подходя к созданию среды для всех представителей животного мира. Кроме того, страна неизменно заявляет о своей твердой приверженности добросовестному выполнению взятых на себя международных обязательств в природоохранной сфере.