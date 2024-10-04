В центре Омска появился мурал, вызывающий интересные ассоциации

Отмечается, что на одном из муралов изображен новый ультрасовременный локомотив, который, пока что, есть только на бумаге.
Как видно на фото, над скоростным поездом парит хищная птица. Судя по всему, художник изобразил сапсана, именем которого названы высокоскоростные российские поезда.
По мнению автора материала, изображение вызывает интересные ассоциации в свете прошедшего накануне хоккейного матча: птица внешне напоминает ястреба, летящего над локомотивом. Напомним, в четверг, 3 октября 2024 года, в Омске состоялся матч между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом», символом которого является ястреб. Однако, по всей видимости, это оказалось случайным совпадением.
Второй мурал изображает человека, уходящего в будущее на восходе солнца; идет он вдоль рельсов.