В центре Омска появился мурал, вызывающий интересные ассоциации

По мнению автора материала, изображение вызывает интересные ассоциации в свете прошедшего накануне хоккейного матча: птица внешне напоминает ястреба, летящего над локомотивом. Напомним, в четверг, 3 октября 2024 года, в Омске состоялся матч между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом», символом которого является ястреб. Однако, по всей видимости, это оказалось случайным совпадением.