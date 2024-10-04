Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об усилении поддержки белорусов при строительстве жилья, сообщает пресс-служба президента.
На строительную тему президент Беларуси высказался 4 октября, совершая рабочую поездку в Пинский район на Брестчину. В частности, посещая сельхозпредприятие «Парохонское», Лукашенко пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе.
— Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим, — пообещал он.
При этом белорусский президент заметил, что следует строить жилье там, где это необходимо для производства, то есть там, где есть работа людей. Лукашенко обратил внимание на необходимость строить для работников арендное жилье. Так как наравне с достойной зарплатой арендное жилье будет призвано создать условия для привлечения специалистов.
При этом глава республики заметил, что такой подход не будет отменять и возможности строительства личного жилья, если люди этого хотят. Здесь же Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые хотят построить себе дом.
— Человек если будет строить — землю будем давать, участки. Мы будем поощрять, — прокомментировал он.
И сказал, что также следует действовать не только в отношении работников АПК, но и других отраслей, чтобы не стягивать все трудовые ресурсы в города в ущерб сельским территориям.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал вернуться к программе по развитию Полесья.