Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе

При этом белорусский президент заметил, что следует строить жилье там, где это необходимо для производства, то есть там, где есть работа людей. Лукашенко обратил внимание на необходимость строить для работников арендное жилье. Так как наравне с достойной зарплатой арендное жилье будет призвано создать условия для привлечения специалистов.