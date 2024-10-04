Нелегальной миграции в России больше не будет, заявил Хуснуллин

«Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — сказал он.
По его словам России и Таджикистану надо сделать подрабочую группу, «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран».
«Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», — отметил Хуснуллин.
«Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем», — заверил он.
Российский вице-премьер напомнил, что в этой сфере с 5 февраля серьезно меняется законодательство РФ.
«Поэтому надо провести большую разъяснительную и организационную работу, чтобы был налаженный обмен данными и мы четко знали, как дальше будем работать», — добавил он.
В свою очередь сопредседатель с таджикской стороны, премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода сказал, что в Душанбе обеспокоены «тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля России». По его словам, «увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд и депортация граждан Таджикистана под широкой и расплывчатой формулировкой “обеспечение безопасности”».
«На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане — среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети», — сказал Расулзода.
При этом, по его словам, наблюдается тенденция увеличения запросов российских работодателей для направления таджикских трудовых ресурсов в РФ, только что Таджикистан с этой целью, посетила крупная делегация Татарстана.
«Нам нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономикам наших стран», — добавил Расулзода.