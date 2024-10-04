РИА Новости выяснило, что фигуранты Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Умеджон Солиев и Зубайдулло Исмоилов, которых этапировали из Дагестана в Москву, также состояли в «Вилаят Хорасан». Это подтверждают и показания потерпевших, свидетелей и самих фигурантов, пишет ТАСС. Их обвиняют в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе», в планировании теракта в Каспийске, в участии в террористической организации, в незаконном обороте оружия, в изготовлении взрывного устройства.