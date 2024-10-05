«Это призвание»: истории российских учителей о выборе профессии

Самое прекрасное в нашей работе — это успехи учеников и их благодарность учителю. Вы не представляете, какие чувства испытывает преподаватель, когда к нему на остановке подбегает уже слегка поседевший мужчина и с улыбкой говорит: «Здравствуйте, Наталия Евгеньевна. Как ваши дела?», а потом всю дорогу с удовольствием рассказывает о своей семье, работе и одноклассниках. Или, когда тебе звонит знакомая, которая передает трубку подруге, а та благодарит тебя за сына, который несколько лет назад закончил школу и, как выясняется, именно твои слова, действия и поступки сыграли в его судьбе очень важную роль. Что еще можно добавить? У нас трудная, но самая прекрасная профессия. Всех причастных с праздником!