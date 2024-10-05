«Это призвание»: истории российских учителей о выборе профессии

Для многих из нас школьные звонки, тетради с домашним заданием и контрольные работы стали отголосками давно минувших лет. Однако для педагогов, все это по-прежнему является неотъемлемой частью жизни. Редакция ВФокусе Mail поговорила с российскими преподавателями, чтобы выяснить все самое главное о сложной, но очень важной профессии.
Сегодня, во Всемирный День учителя, делимся вдохновляющими и трогательными ответами, чтобы вы могли оказаться по другую сторону школьной парты.
Что вдохновляет учителей на выбор профессии?
Порой на выбор дела всей жизни нас вдохновляют люди, примеру которых хочется подражать. Некоторые, например, предпочитают равняться на ученых, политиков или первооткрывателей, а кто-то, смотря на своих близких, решает что именно по их стопам — достойно продолжить путь.
На выбор профессии меня вдохновила моя мама. Она тоже была учителем начальных классов, но сейчас уже вышла на пенсию. В детстве я часто проводила время в ее кабинете с другими учениками. Видела, как мама готовилась к урокам и проверяла тетради. Для меня, она — лучший учитель в мире.
Стать примером для подражания могут не только родственники. Зачастую именно учителя, разделившие с нами первый звонок и долгожданное «отлично» за сочинение или контрольную по математике, вдохновляют на выбор профессии.
Когда я училась в начальной школе, я внимательно наблюдала за своими педагогами. Мне очень нравилось то, что они делали. Позже, в средней школе, моим кумиром стал учитель математики. Тогда я поняла, что хочу быть учителем.
Я хотела стать профессионалом своего дела в пику моей учительнице по литературе. Ее уроки превращались в назидания и оскорбления. От литературы там не было ничего!
Для некоторых преподавателей, выбор профессии обусловлен любовью к делу, с которым хочется связать всю жизнь.
В школе английский язык был моим любимым предметом. После ее окончания я поступила на факультет иностранных языков в Московский государственный педагогический университет только из-за того, что там находится один из лучших языковых факультетов страны. О том, чтобы стать учителем, я еще не думала. Но на 2 курсе во время первой педагогической практики я поняла, что мне нравится учить детей, делиться с ними своими знаниями и видеть заинтересованность в их глазах.
С детства я любила «играть» в школу. А во время учебы была активным участником в шекспировском театре. При выборе профессии решила объединить иностранный язык, умение держаться перед публикой и любовь к школе.
Однако для многих учителей, ответивших на вопросы редакции, выбор профессии был определен именно судьбой.
Когда я училась в первом классе, в группе продленного дня мне предлагали проверять домашнее задание у других учеников и помогать тем, у кого что-то не получалось. Меня всегда очень хвалили за помощь. Я тогда уже решила, что буду учителем. Потом я «подтягивала» отстающих одноклассников, и у меня всегда получалось. А в старших классах меня отправляли на «замену» заболевших учителей в младшие классы. Я готовилась к этим занятиям, проводила их, потом ребята спрашивали, когда я опять буду проводить у них уроки.
Я закончила университет по специальности «социальный педагог». Пошла работать в школу, в которой все тогда проходили практику. Моя подруга, учитель начальных классов, ушла в декретный отпуск. Меня попросили «подхватить» класс. Однако нет ничего более постоянного, чем временное. Тогда я прошла профильную переподготовку и получила диплом. Вопреки распространенному мнению, что это просто и легко, работа учителя требует огромного терпения, знаний и, безусловно, любви к детям. Часто слышишь фразу: «Учитель — это не профессия, а призвание». И это действительно так. Быть настоящим педагогом — значит быть готовым к постоянному саморазвитию, уметь найти подход к каждому ученику и вкладывать душу в свою работу.
Мне очень нравилась математика в школе, хотя и другие предметы мне давались легко. Заканчивая школу, я поняла, что хочу заниматься именно ей [математикой] и одновременно взаимодействовать с людьми. О! Так учитель как раз этим и занимается.
С какими трудностями в работе учителям приходится сталкиваться? Что помогает с ними справляться?
Чтобы стать учителем, вдохновляющим своим примером, необходим настоящий внутренний «стержень». Спросили у наших героев, что помогает им справляться с регулярными трудностями — эмоциональным выгоранием, дефицитом свободного времени и большим количеством работы. Вот, что нам удалось узнать.
Трудности в этой профессии возникают каждый день. Моя личная — эмоциональное истощение. Бороться с ней помогает только отдых и переключение на семью, друзей и хобби.
Главная трудность в работе — большая эмоциональная нагрузка. Справиться с ней мне помогает физическая активность: плавание и бег.
Главная трудность для меня — жёсткие рамки планирования образовательной программы. Временами хочется добавить больше творчества в процесс обучения, отрабатывать навыки в формате, приближенном к реальному общению на языке, а иногда просто задержаться на отработке особо сложной темы дольше, чем запланировано. Удаётся внедрить всё перечисленное выше, но не в таком количестве, о котором мечтаю.
У меня нет особых трудностей в работе или в общении с учениками. Мне всегда помогает компетентность и чувство юмора.
Что учителя больше всего ценят в работе?
Несмотря на неизбежные трудности, с которыми многим учителям приходится сталкиваться ежедневно, эта уникальная профессия имеет свои преимущества. Преподаватели поделились с редакцией ВФокусе Mail трогательными историями, напоминающими, что они не ошиблись при выборе дела всей жизни.
Самое прекрасное в нашей работе — это успехи учеников и их благодарность учителю. Вы не представляете, какие чувства испытывает преподаватель, когда к нему на остановке подбегает уже слегка поседевший мужчина и с улыбкой говорит: «Здравствуйте, Наталия Евгеньевна. Как ваши дела?», а потом всю дорогу с удовольствием рассказывает о своей семье, работе и одноклассниках. Или, когда тебе звонит знакомая, которая передает трубку подруге, а та благодарит тебя за сына, который несколько лет назад закончил школу и, как выясняется, именно твои слова, действия и поступки сыграли в его судьбе очень важную роль. Что еще можно добавить? У нас трудная, но самая прекрасная профессия. Всех причастных с праздником!
Больше всего в работе учителя я ценю отдачу и бешеную энергетику, когда малыши бегут и обнимают тебя, а старшие делятся своими сокровенными мыслями и переживаниями. Ради таких моментов хочется вставать с утра и с улыбкой идти в школу.
Очень ценно, когда после уроков подходит ученик, который наконец понял тему, и говорит, что я — лучший учитель в мире. Один раз со мной поделилась историей мама моего ученика: на 8 марта она спросила у своего сына, кто самая главная женщина в его жизни. Она ждала, что это будет она, но сын ответил ей — Татьяна Борисовна.
Я считаю своей задачей не просто обучить языку, но привить любовь и интерес к нему. Поэтому самое ценное для меня — мои ученики. Cамая главная моя награда — их горящие глаза, неподдельное желание изучать язык, высокие баллы на экзамене и, что важнее, слова благодарности за уроки, умение общаться на английском языке и за житейские советы и поддержку на протяжении многих лет.
Самое ценное в работе учителя — возможность помогать ребятам приобретать знания для освоения профессий их мечты!
Для меня очень важен результат работы. Я ценю уважение учеников, родителей и коллег, интеллигентность педагогов и бесконечную самоотдачу делу. На заре моей педагогической деятельности я работала в школе для больных детей, куда ученики приезжали на 7 месяцев, чтобы поправить здоровье после черепно-мозговых травм, энцефалита и менингита. Один из моих учеников имел по математике «2» за 1 четверть. Через месяц учебы он получил за контрольную работу «5». Я тогда его тетрадь несколько раз проверила, не могла поверить такому успеху. А когда к нему приехали родители, он сказал, что больше всего любит математику. Это был первый год моего преподавания. Я еще раз убедилась, что я на своем месте.
Редакция ВФокусе Mail благодарит всех преподавателей, поделившихся своими трогательными и вдохновляющими историями. Мы от всего сердца поздравляем учителей и причастных с праздником! Помните, что вы — наша опора и подлинный пример для подражания.