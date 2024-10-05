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«Это призвание»: истории российских учителей о выборе профессии

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается День учителя. В честь этого события редакция ВФокусе Mail решила поговорить с российскими преподавателями, чтобы рассказать реальные истории о непростой, но очень важной профессии.

Кристина Корчанова
Автор Новости Mail

Для многих из нас школьные звонки, тетради с домашним заданием и контрольные работы стали отголосками давно минувших лет. Однако для педагогов, все это по-прежнему является неотъемлемой частью жизни. Редакция ВФокусе Mail поговорила с российскими преподавателями, чтобы выяснить все самое главное о сложной, но очень важной профессии.

Сегодня, во Всемирный День учителя, делимся вдохновляющими и трогательными ответами, чтобы вы могли оказаться по другую сторону школьной парты.

Источник: Getty Images via Unsplash+

Что вдохновляет учителей на выбор профессии?

Порой на выбор дела всей жизни нас вдохновляют люди, примеру которых хочется подражать. Некоторые, например, предпочитают равняться на ученых, политиков или первооткрывателей, а кто-то, смотря на своих близких, решает что именно по их стопам — достойно продолжить путь.

На выбор профессии меня вдохновила моя мама. Она тоже была учителем начальных классов, но сейчас уже вышла на пенсию. В детстве я часто проводила время в ее кабинете с другими учениками. Видела, как мама готовилась к урокам и проверяла тетради. Для меня, она — лучший учитель в мире.

Клюева Татьяна Борисовна
учитель начальных классов c опытом работы 11 лет

Стать примером для подражания могут не только родственники. Зачастую именно учителя, разделившие с нами первый звонок и долгожданное «отлично» за сочинение или контрольную по математике, вдохновляют на выбор профессии.

Когда я училась в начальной школе, я внимательно наблюдала за своими педагогами. Мне очень нравилось то, что они делали. Позже, в средней школе, моим кумиром стал учитель математики. Тогда я поняла, что хочу быть учителем.

Аширова Дарья Ниматжановна
методист и учитель начальных классов c опытом работы 8 лет

Я хотела стать профессионалом своего дела в пику моей учительнице по литературе. Ее уроки превращались в назидания и оскорбления. От литературы там не было ничего!

Лукина Татьяна Витальевна
учитель русского языка и литературы с опытом работы 40 лет

Для некоторых преподавателей, выбор профессии обусловлен любовью к делу, с которым хочется связать всю жизнь.

В школе английский язык был моим любимым предметом. После ее окончания я поступила на факультет иностранных языков в Московский государственный педагогический университет только из-за того, что там находится один из лучших языковых факультетов страны. О том, чтобы стать учителем, я еще не думала. Но на 2 курсе во время первой педагогической практики я поняла, что мне нравится учить детей, делиться с ними своими знаниями и видеть заинтересованность в их глазах.

Насибулина Кира Маратовна
учитель английского языка с опытом работы 11 лет

С детства я любила «играть» в школу. А во время учебы была активным участником в шекспировском театре. При выборе профессии решила объединить иностранный язык, умение держаться перед публикой и любовь к школе.

Паршикова Анастасия Николаевна
преподаватель английского языка с опытом работы 23 года

Однако для многих учителей, ответивших на вопросы редакции, выбор профессии был определен именно судьбой.

Когда я училась в первом классе, в группе продленного дня мне предлагали проверять домашнее задание у других учеников и помогать тем, у кого что-то не получалось. Меня всегда очень хвалили за помощь. Я тогда уже решила, что буду учителем. Потом я «подтягивала» отстающих одноклассников, и у меня всегда получалось. А в старших классах меня отправляли на «замену» заболевших учителей в младшие классы. Я готовилась к этим занятиям, проводила их, потом ребята спрашивали, когда я опять буду проводить у них уроки.

Евтушенко Светлана Юрьевна
преподаватель математики с опытом работы 48 лет

Я закончила университет по специальности «социальный педагог». Пошла работать в школу, в которой все тогда проходили практику. Моя подруга, учитель начальных классов, ушла в декретный отпуск. Меня попросили «подхватить» класс. Однако нет ничего более постоянного, чем временное. Тогда я прошла профильную переподготовку и получила диплом. Вопреки распространенному мнению, что это просто и легко, работа учителя требует огромного терпения, знаний и, безусловно, любви к детям. Часто слышишь фразу: «Учитель — это не профессия, а призвание». И это действительно так. Быть настоящим педагогом — значит быть готовым к постоянному саморазвитию, уметь найти подход к каждому ученику и вкладывать душу в свою работу.

Елена Германовна
учитель младших классов с опытом работы 14 лет

Мне очень нравилась математика в школе, хотя и другие предметы мне давались легко. Заканчивая школу, я поняла, что хочу заниматься именно ей [математикой] и одновременно взаимодействовать с людьми. О! Так учитель как раз этим и занимается.

Токарева Наталия Евгеньевна
учитель математики в старшей школе с опытом работы более 25 лет
Источник: Getty Images via Unsplash+

С какими трудностями в работе учителям приходится сталкиваться? Что помогает с ними справляться?

Чтобы стать учителем, вдохновляющим своим примером, необходим настоящий внутренний «стержень». Спросили у наших героев, что помогает им справляться с регулярными трудностями — эмоциональным выгоранием, дефицитом свободного времени и большим количеством работы. Вот, что нам удалось узнать.

Трудности в этой профессии возникают каждый день. Моя личная — эмоциональное истощение. Бороться с ней помогает только отдых и переключение на семью, друзей и хобби.

Клюева Татьяна Борисовна
учитель начальных классов c опытом работы 11 лет

Главная трудность в работе — большая эмоциональная нагрузка. Справиться с ней мне помогает физическая активность: плавание и бег.

Васильев Валерий Валерьевич
учитель физкультуры и ОБЗР с опытом работы 22 года

Главная трудность для меня — жёсткие рамки планирования образовательной программы. Временами хочется добавить больше творчества в процесс обучения, отрабатывать навыки в формате, приближенном к реальному общению на языке, а иногда просто задержаться на отработке особо сложной темы дольше, чем запланировано. Удаётся внедрить всё перечисленное выше, но не в таком количестве, о котором мечтаю.

Насибулина Кира Маратовна
учитель английского языка с опытом работы 11 лет

У меня нет особых трудностей в работе или в общении с учениками. Мне всегда помогает компетентность и чувство юмора.

Лукина Татьяна Витальевна
учитель русского языка и литературы с опытом работы 40 лет
Источник: Alexander Grey

Что учителя больше всего ценят в работе?

Несмотря на неизбежные трудности, с которыми многим учителям приходится сталкиваться ежедневно, эта уникальная профессия имеет свои преимущества. Преподаватели поделились с редакцией ВФокусе Mail трогательными историями, напоминающими, что они не ошиблись при выборе дела всей жизни.

Самое прекрасное в нашей работе — это успехи учеников и их благодарность учителю. Вы не представляете, какие чувства испытывает преподаватель, когда к нему на остановке подбегает уже слегка поседевший мужчина и с улыбкой говорит: «Здравствуйте, Наталия Евгеньевна. Как ваши дела?», а потом всю дорогу с удовольствием рассказывает о своей семье, работе и одноклассниках. Или, когда тебе звонит знакомая, которая передает трубку подруге, а та благодарит тебя за сына, который несколько лет назад закончил школу и, как выясняется, именно твои слова, действия и поступки сыграли в его судьбе очень важную роль. Что еще можно добавить? У нас трудная, но самая прекрасная профессия. Всех причастных с праздником!

Токарева Наталия Евгеньевна
учитель математики в старшей школе с опытом работы более 25 лет

Больше всего в работе учителя я ценю отдачу и бешеную энергетику, когда малыши бегут и обнимают тебя, а старшие делятся своими сокровенными мыслями и переживаниями. Ради таких моментов хочется вставать с утра и с улыбкой идти в школу.

Анастасия Олеговна
учитель иностранного языка с опытом работы 23 года

Очень ценно, когда после уроков подходит ученик, который наконец понял тему, и говорит, что я — лучший учитель в мире. Один раз со мной поделилась историей мама моего ученика: на 8 марта она спросила у своего сына, кто самая главная женщина в его жизни. Она ждала, что это будет она, но сын ответил ей — Татьяна Борисовна.

Клюева Татьяна Борисовна
учитель начальных классов c опытом работы 11 лет

Я считаю своей задачей не просто обучить языку, но привить любовь и интерес к нему. Поэтому самое ценное для меня — мои ученики. Cамая главная моя награда — их горящие глаза, неподдельное желание изучать язык, высокие баллы на экзамене и, что важнее, слова благодарности за уроки, умение общаться на английском языке и за житейские советы и поддержку на протяжении многих лет.

Насибулина Кира Маратовна
учитель английского языка с опытом работы 11 лет

Самое ценное в работе учителя — возможность помогать ребятам приобретать знания для освоения профессий их мечты!

Новожилова Татьяна Сергеевна
учитель иностранного языка с опытом работы 15 лет

Для меня очень важен результат работы. Я ценю уважение учеников, родителей и коллег, интеллигентность педагогов и бесконечную самоотдачу делу. На заре моей педагогической деятельности я работала в школе для больных детей, куда ученики приезжали на 7 месяцев, чтобы поправить здоровье после черепно-мозговых травм, энцефалита и менингита. Один из моих учеников имел по математике «2» за 1 четверть. Через месяц учебы он получил за контрольную работу «5». Я тогда его тетрадь несколько раз проверила, не могла поверить такому успеху. А когда к нему приехали родители, он сказал, что больше всего любит математику. Это был первый год моего преподавания. Я еще раз убедилась, что я на своем месте.

Евтушенко Светлана Юрьевна
преподаватель математики с опытом работы 48 лет

Редакция ВФокусе Mail благодарит всех преподавателей, поделившихся своими трогательными и вдохновляющими историями. Мы от всего сердца поздравляем учителей и причастных с праздником! Помните, что вы — наша опора и подлинный пример для подражания.