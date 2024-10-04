В РФ создали установку для изучения новых видов топлива

«Исследование всей механики движения порошково-газовой смеси необходимо для расчетов и прогноза дальнейшей работы двигателя в целом. Но на сегодняшний день она описывается лишь теоретически — через систему уравнений. [Авторы] решили эту проблему, разработав экспериментальную установку, которая обеспечивает наиболее полную имитацию подачи гранулированного топлива и других порошкообразных горючих в камеру сгорания реактивных двигателей», — пояснили в вузе.