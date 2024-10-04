В РФ создали установку для изучения новых видов топлива

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали установку, имитирующую камеру сгорания ракетных и прямоточных двигателей. Решение позволит изучать образцы гранулированного топлива для подбора оптимальных параметров его использования, сообщила пресс-служба вуза.
«Ученые ПНИПУ разработали экспериментальную установку, которая позволяет на практике исследовать систему подачи гранул в камеру сгорания ракетных и прямоточных двигателей. Достоверная имитация процесса поможет качественно определять оптимальные характеристики истечения топлива и параметры устройства регулирования его расхода», — говорится в сообщении.
Гранулированное топливо обладает свойствами и жидкого, и твердого горючего. Оно подается в камеру сгорания в виде гранул вместе с газом, становясь текучим. При этом сама технология его использования недостаточно изучена.
«Исследование всей механики движения порошково-газовой смеси необходимо для расчетов и прогноза дальнейшей работы двигателя в целом. Но на сегодняшний день она описывается лишь теоретически — через систему уравнений. [Авторы] решили эту проблему, разработав экспериментальную установку, которая обеспечивает наиболее полную имитацию подачи гранулированного топлива и других порошкообразных горючих в камеру сгорания реактивных двигателей», — пояснили в вузе.
Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».