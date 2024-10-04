В Татарстане лучшим пожилым водителем стал Петр Иванов. Он является жителем Елабжуского района, сообщили организаторы республиканского конкурса.
Второе место получил житель Чистопольского района Владимир Алякин. Тройку лучших замкнул водитель из Тетюшского района Иван Калинов.
Среди женщин в топ-три вошли Наталья Гафиатуллина из Зеленодольского района, Гулфия Абдуллина и Магефия Хафизова. Все участники получили памятные подарки, дипломы и кубки.
Напомним, финал VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» прошел в Казани с 8 по 11 июля. Победителем стал Артур Михайлов из Чувашии.