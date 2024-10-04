«Вот такие животины у нас ночью бродят»: жителей многоквартирного дома во Владивостоке удивили рогатые гости

Жителям одного из многоквартирных домов на улице Земской во Владивостоке открылось удивительное зрелище — прямо по лестничным клеткам подъезда бродили самые настоящие козы. Особую атмосферу этому случаю добавило ночное время суток, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на telegram-канал novosti_primorye25.
Начиналось все действительно как в качественном фильме ужасов. Ночью жители услышали в подъезде странный шум. После некоторых колебаний самые смелые все же решились открыть дверь и обнаружили там двух коз. Животные мирно гуляли по лестничным клеткам, не особо обращая внимание на удивленных жильцов.
Козы благополучно пробыли в подъезде до утра и даже с удовольствием позировали для фото. Но до сих пор остается загадкой, как они вообще там оказались.
Кстати, сельские домашние животные удивляют владивостокцев не впервые. Совсем недавно «КП» сообщала о двух свиньях, которые спокойно завтракали на площадке для бытовых отходов во Владивостоке.