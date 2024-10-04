«Вот такие животины у нас ночью бродят»: жителей многоквартирного дома во Владивостоке удивили рогатые гости

Начиналось все действительно как в качественном фильме ужасов. Ночью жители услышали в подъезде странный шум. После некоторых колебаний самые смелые все же решились открыть дверь и обнаружили там двух коз. Животные мирно гуляли по лестничным клеткам, не особо обращая внимание на удивленных жильцов.