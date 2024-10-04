Власти объяснили жителям Башкирии, почему им пришли квитанции за отопление за сентябрь

МинЖКХ объяснило, что платят за отопление в республике в течение восьми месяцев те, кто не установил у себя дома счетчики. В 2023—2024 годах отопительный период начался в октябре, а подошел к концу в мае. В текущем (2024−2025) период рассчитали с сентября по апрель, что тоже равно восьми месяцам.