Власти объяснили жителям Башкирии, почему им пришли квитанции за отопление за сентябрь

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии разъяснило гражданам, почему им пришли квитанции за отопление за сентябрь.
Жители республики начали публиковать в социальных сетях свои платежки с вопросами к властям. Люди выразили недовольство тем, что в квитанции по итогам сентября также были включены счета за этот месяц.
МинЖКХ объяснило, что платят за отопление в республике в течение восьми месяцев те, кто не установил у себя дома счетчики. В 2023—2024 годах отопительный период начался в октябре, а подошел к концу в мае. В текущем (2024−2025) период рассчитали с сентября по апрель, что тоже равно восьми месяцам.
Напомним, недавно мэр Уфы Ратмир Мавлиев постановил начать отопительный сезон с 4 октября. Из-за понижения температуры, по словам градоначальника, тепло начнет поступать не только в социальные объекты, но и в жилые дома.
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