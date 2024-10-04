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Центр Кишинева будет перекрыт еще трое суток: Визит премьер-министра Румынии плавно перетекает в Дни вина — общественный транспорт меняет свои маршруты

Дорожное движение в центре столицы перекрыто с утра пятницы, 4 октября, до 05.00 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Центр Кишинева и Ботаника перекрыты с утра пятницы, 4 октября 2024, из-за визита премьер-министра Румынии.

Так и не дождавшись разблокирования, дорожное движение в центре столицы перекрыто из-за Дней вина с 16.00 4 октября до 05.00 7 октября. По данным мэрии, ограничения затронут ряд ключевых магистралей, включая бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами А. Пушкина и М. Чеботарь.

Кроме того, в указанный период дорожное движение будет недоступно по ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони в периметре между ул. Колумна и 31 Августа.

Общественный транспорт, который пересекает центр столицы, будет перенаправлен на прилегающие улицы.

Подробнее с изменениями маршрутов можно ознакомиться на сайте мэрии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В связи с приездом премьер-министра Румынии, 4 октября с 08:00 до 18:00 доступ людей в некоторые общественные места столицы временно ограничен.

Это касается центральных улиц и дороги, ведущей к аэропорту Кишинева.