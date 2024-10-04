Центр Кишинева будет перекрыт еще трое суток: Визит премьер-министра Румынии плавно перетекает в Дни вина — общественный транспорт меняет свои маршруты

Так и не дождавшись разблокирования, дорожное движение в центре столицы перекрыто из-за Дней вина с 16.00 4 октября до 05.00 7 октября. По данным мэрии, ограничения затронут ряд ключевых магистралей, включая бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами А. Пушкина и М. Чеботарь.