Центр Кишинева будет перекрыт еще трое суток: Визит премьер-министра Румынии плавно перетекает в Дни вина — общественный транспорт меняет свои маршруты

Центр Кишинева и Ботаника перекрыты с утра пятницы, 4 октября 2024, из-за визита премьер-министра Румынии.
Так и не дождавшись разблокирования, дорожное движение в центре столицы перекрыто из-за Дней вина с 16.00 4 октября до 05.00 7 октября. По данным мэрии, ограничения затронут ряд ключевых магистралей, включая бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами А. Пушкина и М. Чеботарь.
Кроме того, в указанный период дорожное движение будет недоступно по ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони в периметре между ул. Колумна и 31 Августа.
Общественный транспорт, который пересекает центр столицы, будет перенаправлен на прилегающие улицы.
Подробнее с изменениями маршрутов можно ознакомиться на сайте мэрии.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В связи с приездом премьер-министра Румынии, 4 октября с 08:00 до 18:00 доступ людей в некоторые общественные места столицы временно ограничен.
Это касается центральных улиц и дороги, ведущей к аэропорту Кишинева.