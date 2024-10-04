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Нужно ли чистить яблоки? Рецепт «бабушкиной шарлотки» и секреты ее приготовления

Нужно ли в шарлотку чистить яблоки? В чем секрет шарлотки? Нужно ли взбивать яйца для шарлотки? Сколько градусов ставить для шарлотки? Сколько печется шарлотка?

Согласно исследованию, россияне чаще всего ищут в Сети видеорецепты шарлотки. В пятерку также вошли сырники, блины, пицца и печенье. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова, как приготовить шарлотку по классическому рецепту наших бабушек.

Секреты приготовления классической шарлотки

По его словам, «бабушкина шарлотка» — это классический рецепт, который знаком многим российским хозяйкам. У многих именно это блюдо ассоциируется с домашним уютом и семейными вечерами.

— Приготовить классическую шарлотку достаточно просто, но есть некоторые секреты, которые помогут сделать блюдо незабываемым. Например, большую роль играет сорт яблок. Лучше выбирать кислые яблоки, таких сортов как «Гренни Смит» и «антоновка». Эти сорта не теряют форму при запекании. Отмечу, что яблоки обязательно нужно очистить от кожуры, удалить из них семена и жесткую сердцевину, чтобы они были мягкими и утопали в тесте, — посоветовал шеф-повар.

Второй секрет нежной и вкусной шарлотки — это просеивание муки. Это поможет избежать комочков в тесте и сделает его легче и воздушнее, заверил эксперт.

— Рекомендую взбивать тесто венчиком, а не блендером, чтобы после запекания оно было воздушным и пышным, — добавил Логинов.

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Рецепт шарлоткиИнгредиенты

Для приготовления «бабушкиной шарлотки» нужны всего несколько ингредиентов:

3−4 яблока;3 яйца;200 граммов (или стакан) сахара;200 граммов (или стакан) муки;1 чайная ложка разрыхлителя теста;щепотка соли;сахарная пудра;кусочек сливочного масла для смазывания формы для запекания. Способ приготовления: для приготовления теста нужно взбить в глубокой миске яйца и сахар до образования светлой, пышной и однородной массы;отдельно просеять муку, добавить чайную ложку разрыхлителя и тщательно перемешать;постепенно, перемешивая, всыпать эту смесь в яичную массу;нарезанные яблоки смешать с тестом;смазать форму для выпечки сливочным маслом и выложить в нее получившуюся смесь.

Шарлотку нужно запекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30−40 минут, сообщил шеф-повар.

— Готовность блюда можно проверить зубочисткой. Нужно вставить ее в середину блюда. Если деревянная палочка сухая, то шарлотка полностью готова, — подчеркнул Логинов.

Готовую шарлотку можно посыпать сверху сахарной пудрой после остывания, чтобы добавить сладости блюду, заключил шеф-повар.

Согласно исследованию, в первом полугодии 2024 года потребители в Москве могли себе позволить купить 850 условных бургеров на месячный доход, а в среднем по России показатель составил 472 штуки. Блюдо это не самое полезное, к тому же довольно дорогое. «ВМ» узнала у Алексея Логинова рецепты полезных бургеров, которые можно приготовить дома.