Нужно ли чистить яблоки? Рецепт «бабушкиной шарлотки» и секреты ее приготовления

Согласно исследованию, россияне чаще всего ищут в Сети видеорецепты шарлотки. В пятерку также вошли сырники, блины, пицца и печенье. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова, как приготовить шарлотку по классическому рецепту наших бабушек.
По его словам, «бабушкина шарлотка» — это классический рецепт, который знаком многим российским хозяйкам. У многих именно это блюдо ассоциируется с домашним уютом и семейными вечерами.
— Приготовить классическую шарлотку достаточно просто, но есть некоторые секреты, которые помогут сделать блюдо незабываемым. Например, большую роль играет сорт яблок. Лучше выбирать кислые яблоки, таких сортов как «Гренни Смит» и «антоновка». Эти сорта не теряют форму при запекании. Отмечу, что яблоки обязательно нужно очистить от кожуры, удалить из них семена и жесткую сердцевину, чтобы они были мягкими и утопали в тесте, — посоветовал шеф-повар.
Второй секрет нежной и вкусной шарлотки — это просеивание муки. Это поможет избежать комочков в тесте и сделает его легче и воздушнее, заверил эксперт.
— Рекомендую взбивать тесто венчиком, а не блендером, чтобы после запекания оно было воздушным и пышным, — добавил Логинов.
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Для приготовления «бабушкиной шарлотки» нужны всего несколько ингредиентов:
Шарлотку нужно запекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 30−40 минут, сообщил шеф-повар.
— Готовность блюда можно проверить зубочисткой. Нужно вставить ее в середину блюда. Если деревянная палочка сухая, то шарлотка полностью готова, — подчеркнул Логинов.
Готовую шарлотку можно посыпать сверху сахарной пудрой после остывания, чтобы добавить сладости блюду, заключил шеф-повар.
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