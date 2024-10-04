Нужно ли чистить яблоки? Рецепт «бабушкиной шарлотки» и секреты ее приготовления

— Приготовить классическую шарлотку достаточно просто, но есть некоторые секреты, которые помогут сделать блюдо незабываемым. Например, большую роль играет сорт яблок. Лучше выбирать кислые яблоки, таких сортов как «Гренни Смит» и «антоновка». Эти сорта не теряют форму при запекании. Отмечу, что яблоки обязательно нужно очистить от кожуры, удалить из них семена и жесткую сердцевину, чтобы они были мягкими и утопали в тесте, — посоветовал шеф-повар.