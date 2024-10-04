Строительство школы продолжается в 26 микрорайоне Братска

В северной столице Иркутской области полным ходом идет строительство самого крупного объекта — школы в 26 микрорайоне. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, возведение идет с небольшим опережением графика. В пяти блоках уже завершены монолитные работы. Сейчас идет прокладка сетей, устройство подпорных стен и вертикальная планировка. В начала 2025 года начнут класть кирпичи и обустраивать кровлю.
— Объект большой, сложный! Необходимо учесть все моменты, в том числе и благоустройство прилегающей территории. Пригласил на встречу депутата этого округа, чтобы и все волнующие жителей моменты были учтены. Один из них — ремонт дворового проезда, который был испорчен во время завоза необходимых материалов, — поделился Александр Дубровин.
Еще один важный вопрос, это финансирование. За этот год деньги были освоены. На следующие два года они тоже заложены, но в приоритете направить большую часть на строительство именно в 2026 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории региона с 4 октября введен режим повышенной готовности из-за энергодефицита.