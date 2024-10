Эминем объявил, что станет дедушкой, в клипе на песню Temporary

Песня Temporary (2024), записанная при участии певицы Скайлар Грей, — одна из двух композиций из лонгплея The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) (2024), посвященная детям Эминема. В треке Somebody Save Me рэпер извиняется за свои недостатки как отца.