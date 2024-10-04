Олбани
+10°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эминем объявил, что станет дедушкой, в клипе на песню Temporary

Рэпер Эминем поделился музыкальным видео на трек Temporary (2024), который посвящен его дочери Хейли Джейд Скотт. В конце трогательного клипа Хейли удивляет своего отца, подарив ему футболку с надписью «Дедушка».

Источник: Звук

Рэпер Эминем поделился музыкальным видео на трек Temporary (2024), который посвящен его дочери Хейли Джейд Скотт. В конце трогательного клипа Хейли удивляет своего отца, подарив ему футболку с надписью «Дедушка».

Само видео представляет собой монтаж кадров, запечатлевших вместе Эминема и Хейли на протяжении долгих лет, начиная с ее детства до свадьбы, прошедшей в мае.

Песня Temporary (2024), записанная при участии певицы Скайлар Грей, — одна из двух композиций из лонгплея The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) (2024), посвященная детям Эминема. В треке Somebody Save Me рэпер извиняется за свои недостатки как отца.

Ранее Эминем выпустил делюкс-версию этого альбома, получившую название The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce): Expanded Mourner’s Edition. В нее были добавлены три новые композиции и скит.