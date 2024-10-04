В Швеции отметили продолжающееся уменьшение размеров ледников

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Ледники Швеции продолжают уменьшаться. Результаты измерения баланса массы, проведенные учеными Стокгольмского университета на четырех из них, показывают, что Большой ледник, а также ледники Работ (в западной части горного массива Кебнекайсе), Ривгойехки и Муармма очень существенно потеряли в размере.
Согласно данным замеров, Большой ледник потерял в своей массе 8,4 тыс. тонн, что соответствует слою воды 2,85 м, который покрыл бы весь ледник. Это в пять раз больше среднего показателя ледникового таяния и в три раза больше прошлогоднего показателя.
Потеря массы ледника Работ составила около 9,450 тыс. тонн, что превышает предыдущую максимальную потерю 7,1 тыс. тонн, зарегистрированную в 2011 году.
Ледники Ривгойехки и Муармма «похудели» в 2023—2024 годах на 9 тыс. и 8,2 тыс. тонн соответственно, что означает 50-процентный рост прежнего максимального показателя «сбрасывания веса».
«В этом году измерения были особенно трудными из-за больших площадей открытых разломов на всех референтных ледниках. Было также большое количество новых ледниковых колодцев, которые создают почти вертикальные связи между поверхностью ледника и скалой под ним, куда стекает талая вода. В последние годы колодцы появлялись в гораздо большем количестве и в существенно более динамичном масштабе, чем мы наблюдали раньше. Некоторые скважины в этом году стали достаточно большими, чтобы в них мог поместиться снегоход вместе с санями, а в некоторых — целый автомобиль», — рассказала на сайте Стокгольмского университета руководитель научно-исследовательской станции «Тарфала» Юханна Дальквист.
При отсутствии в будущем зон накопления снега и льда ученые прогнозируют полное исчезновение этих ледников.