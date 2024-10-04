В Швеции отметили продолжающееся уменьшение размеров ледников

«В этом году измерения были особенно трудными из-за больших площадей открытых разломов на всех референтных ледниках. Было также большое количество новых ледниковых колодцев, которые создают почти вертикальные связи между поверхностью ледника и скалой под ним, куда стекает талая вода. В последние годы колодцы появлялись в гораздо большем количестве и в существенно более динамичном масштабе, чем мы наблюдали раньше. Некоторые скважины в этом году стали достаточно большими, чтобы в них мог поместиться снегоход вместе с санями, а в некоторых — целый автомобиль», — рассказала на сайте Стокгольмского университета руководитель научно-исследовательской станции «Тарфала» Юханна Дальквист.