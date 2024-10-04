Белорус восстановил исчезнувший VIN-номер на своем HUMMER без претензий ГАИ

В Лиде на «Хаммере» пропал VIN-номер, потребовалась экспертиза. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Изначально лидчанин обратился в ГАИ, чтобы снять с регистрационного учета свой автомобиль «HUMMER H2». Однако специалист во время сверки VIN-кода не обнаружил номер в установленном месте. Регистрационные действия совершить в итоге не удалось.
Мужчине предложили обратиться в Государственный комитет судебных экспертиз. Эксперты исследовали идентификационные маркировочные обозначения авто и установили, что идентификационный номер внедорожника является первоначальным и каким-либо изменениям не подвергался. При этом судэксперты смогли также восстановить первичный VIN-номер «Хаммера».
В ГКСЭ обратили внимание, что с «исчезнувшими VIN-кодами» белорусы обращаются за экспертизой довольно часто. Так как, зачастую VIN-номера подвергаются коррозии или повреждаются во время некачественно проведенных сварочных работ.
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