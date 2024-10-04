В Ростовской области за месяц подорожали сливочное масло и сметана

В Ростовской области за месяц повысились цены на сливочное масло и сметану. Об этом можно судить при сравнении данных Ростовстата за август и 30 сентября 2024 года.
Средняя стоимость сливочного масла в сентябре составила 908,62 рубля за 1 кг, в августе — 863,44 рубля. В те же периоды сметана продавалась по 319,05 и 306,49 рубля за 1 кг.
Также на Дону подешевели:
— подсолнечное масло (129,78 рубля за 1 литр, было 130,13 рубля);
— белокочанная капуста (46,93 рубля за 1 кг, было 56,17 рубля);
— сахар (67,81 рубля за 1 кг, было 75,26 рубля);
— куры охлажденные и мороженые (194,40 рубля за 1 кг, было 200,17 рубля);
— лук репчатый (36,66 рубля за 1 кг, было 40,04 рубля);
— морковь (45,91 рубля за 1 кг, было 52,46 рубля).