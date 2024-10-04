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Суд ликвидировал баптистскую церковь в воронежской Россоши

Ее руководитель умер и в ней больше никто не состоит.

Источник: Комсомольская правда

В Россоши Воронежской области по решению суда ликвидирована церковь евангельских христиан-баптистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы райсуда 3 октября.

Уточняется, что церковь зарегистрировали в 1995 году. От ее имени без доверенности действовал Первый Пресвитер Церкви. Он скончался в 2020 году. После этого деятельность церкви прекратилась. Об этом было указано в письме Централизованной религиозной организации «Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Воронежской области».

Эта организация затем обратилась к юристам. Ее представители попросили ликвидировать баптистскую церковь в Россоши, поскольку ее руководитель умер и в ней больше никто не состоит. Суд принял решение о ликвидации.

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