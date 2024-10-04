Суд ликвидировал баптистскую церковь в воронежской Россоши

Уточняется, что церковь зарегистрировали в 1995 году. От ее имени без доверенности действовал Первый Пресвитер Церкви. Он скончался в 2020 году. После этого деятельность церкви прекратилась. Об этом было указано в письме Централизованной религиозной организации «Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Воронежской области».