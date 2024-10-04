Создана первая полноформатная перовскитная батарея из отечественных материалов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские инженеры и материаловеды разработали и представили первую в России полнооформатную солнечную батарею на базе гибридных перовскитов, готовую к внедрению в производство. Разработка открывает новые горизонты по эксплуатации солнечной энергии даже в условиях Арктики и Крайнего Севера, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Ученые лаборатории перспективной солнечной энергетики под руководством Данилы Саранина на протяжении ряда лет разрабатывают материалы и технологии для альтернативной энергетики. Полноформатная батарея на основе гибридных перовскитов изготовлена исключительно из отечественных материалов, подтвердила свою эффективность в условиях рассеянного света, полностью готова к внедрению в производство», — заявила ректор НИТУ МИСИС (Москва) Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, разработанная заведующим лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Данилой Сараниным и его коллегами солнечная батарея представляет собой набор из 16 соединенных друг с другом модулей, изготовленных из рукотворных аналогов природного минерала перовскита. Благодаря его использованию данное устройство способно преобразовать солнечную энергию в электричество и при облачной погоде и низкой освещенности.
«Спустя два года после начала развития продуктовых направлений, коллектив лаборатории перспективной солнечной энергетики представляет первую полноформатную панель на основе гибридных перовскитов. Если ранее были представлены отдельные составные единицы — модули и ячейки, то сейчас это полноценное изделие, готовое к опытной эксплуатации на крышах домов и солнечных электростанциях», — пояснил Саранин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отметил исследователь, созданная учеными полноформатная батарея способна вырабатывать примерно 7 ватт электроэнергии с напряжением в 48 вольт. Цикл ее изготовления занимает около 8−10 часов и при этом ее себестоимость значительно ниже, чем у аналогичных солнечных панелей на базе гибридных перовскитов. Подобные батареи можно будет устанавливать как на частный дом, так и на промышленные объекты предприятий. Опытное производство таких устройств, по текущим оценкам ученых, можно будет начать на российских промышленных предприятиях в ближайшие три года.
Перовскиты представляют собой гибкие и легкие полупроводниковые материалы с достаточно необычными свойствами и структурой. Они похожи по устройству на природный минерал перовскит, хорошо поглощающий свет и превращающий его в другие формы энергии благодаря тому, как внутри него расположены «кубы» из атомов металлов и восьмигранники из атомов кислорода.