Создана первая полноформатная перовскитная батарея из отечественных материалов

Как отметил исследователь, созданная учеными полноформатная батарея способна вырабатывать примерно 7 ватт электроэнергии с напряжением в 48 вольт. Цикл ее изготовления занимает около 8−10 часов и при этом ее себестоимость значительно ниже, чем у аналогичных солнечных панелей на базе гибридных перовскитов. Подобные батареи можно будет устанавливать как на частный дом, так и на промышленные объекты предприятий. Опытное производство таких устройств, по текущим оценкам ученых, можно будет начать на российских промышленных предприятиях в ближайшие три года.