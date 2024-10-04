В Новосибирске пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

Их основная цель — недопущение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.
Оперативно-профилактические мероприятия пройдут в период с 4-го по 7-е октября, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают сибирякам, что в настоящее время за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс рублей, а также с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, с наложением штрафа в размере от 200 до 300 тыс рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, с лишением прав на управление ТС до трех лет.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Купинского района провели рейдовые мероприятия по выявлению водителей без прав. В ходе рейдов проверены более 300 водителей транспортных средств. Выявлены 7 человек, которые управляли автомобилем, не имея на то соответствующих прав, а также 2 человека, ранее лишенные права управления ТС.
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об увольнении инспектора ДПС в Новосибирске. Речь об Александре Гусеве, который в мае 2021-го при задержании застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. Ранее в Интернете появилось видеообращение экс-сотрудника ДПС, который заявил — он не согласен со своим увольнением и просит восстановить его права.