В Новосибирске пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, с наложением штрафа в размере от 200 до 300 тыс рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, с лишением прав на управление ТС до трех лет.