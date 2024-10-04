В России разработали платформу для обучения нейросетей с ИИ второго поколения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские ученые и инженеры разработали «Платформу-ГНС», которая позволяет обучать нейросети для обработки изображений и видеопотоков. В ближайшей перспективе планируется существенно расширить функционал платформы, которая будет поддерживать большие языковые модели, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).
«В планах на 2025−2026 год мы заложили поддержку больших языковых моделей, которые можно будет использовать для чат-ботов, умных ассистентов и других продуктов, связанных с искусственным интеллектом второго поколения. Нейросети этого типа будут способны не только обрабатывать данные, но и делать на их основе самостоятельные выводы», — заявил начальник подразделения искусственного интеллекта и анализа данных Государственного НИИ авиационных систем и преподаватель МАИ Борис Вишняков, чьи слова приводятся в сообщении.
С увеличением востребованности нейросетей в деятельности человека возрастает и потребность в их обучении для выполнения специальных задач. Для этого в мировой практике используются два типа ИT-инструментов: фреймворки и платформы. Если с первыми в основном работают профессиональные программисты, то платформы в своем большинстве содержат типовые решения с пользовательским интерфейсом. Они позволяют специалистам, не имеющим навыков программирования, обучать нейросети под конкретные задачи. На сегодняшний день задачи в этой области выполняются с помощью инструментов зарубежной разработки, но в последнее время появляются и отечественные решения.
«Мы приступили к разработке “Платформы-ГНС” в 2018 году, поскольку на тот момент не существовало другой российской платформы для обучения глубоких нейронных сетей, ни одного российского фреймворка, и те продукты, которые у нас в стране делались в области hardware, процессоры “Эльбрус” компании МЦСТ, серия “Нейроматрикс” компании НТЦ “Модуль”, не имели своего софт-инструментария. Потребовалось объединить наши усилия, чтобы развивать технологии искусственного интеллекта в России с помощью российского программного обеспечения. Особенно это стало актуально после резкого ужесточения санкций. Пока они не затронули средства обучения нейросетей, которыми мы пользуемся, но никто не знает, что будет дальше. На данный момент “Платформу-ГНС” используют в более чем 40 российских организациях», — пояснил Вишняков.
«Платформа-ГНС» поддерживает обучение большинства популярных в мировом сообществе разработчиков нейросетевых архитектур, имеет доступный для пользователя интерфейс. С его помощью пользователь может загрузить свой датасет, выбрать алгоритм для обучения нейросети или прибегнуть к автоматическому машинному обучению. Платформа способна готовить нейросети для самых разных задач, но главным образом для обработки изображений и видеопотока. Такие нейросети используются как для нагруженных серверных решений, так и для бортовых модулей с ИИ.