В России разработали платформу для обучения нейросетей с ИИ второго поколения

«Мы приступили к разработке “Платформы-ГНС” в 2018 году, поскольку на тот момент не существовало другой российской платформы для обучения глубоких нейронных сетей, ни одного российского фреймворка, и те продукты, которые у нас в стране делались в области hardware, процессоры “Эльбрус” компании МЦСТ, серия “Нейроматрикс” компании НТЦ “Модуль”, не имели своего софт-инструментария. Потребовалось объединить наши усилия, чтобы развивать технологии искусственного интеллекта в России с помощью российского программного обеспечения. Особенно это стало актуально после резкого ужесточения санкций. Пока они не затронули средства обучения нейросетей, которыми мы пользуемся, но никто не знает, что будет дальше. На данный момент “Платформу-ГНС” используют в более чем 40 российских организациях», — пояснил Вишняков.