Пролежни с зелёнкой. В Омске пытаются закрыть пансионат для пожилых

Пожилой человек не всегда способен жить самостоятельно, а его родственникам бывает сложно ухаживать за ним. В РФ существуют государственные и частные пансионаты. Для того чтобы попасть в государственный пансионат, нужно отстоять в очередь. Попасть в платный пансионат можно заключив договор.
Как правило, в пансионатах оказываются пенсионеры с различными заболеваниями, поэтому многие из них даже не могут пожаловаться на плохое отношение. Именно этим и пользуются недобросовестные бизнесмены частных пансионатов.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Нарушения требуют закрытия.
Омская прокуратура провела проверку в частном пансионате для пожилых людей «Долголетие» и нашла множество нарушений. Уголовное дело передано в суд. Прокуроры обнаружили пациентов с пролежнями, которые просто были залиты зелёнкой. Кроме того, в медицинских кабинетах царил настоящий хаос.
Целый список нарушений привёл к уголовному делу против владельцев пансионата. Оно возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«Нарушения требуют закрытия учреждения. Сейчас решается вопрос о переселении постояльцев в другие заведения», — рассказала «АиФ в Омске» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
«У нас всё хорошо».
Также прокуратура пытается через суд добиться закрытия учреждения. Сейчас судебные приставы с органами власти ведут работу по переселению пенсионеров в другие учреждения.
Некоторые родственники постояльцев даже не догадывались о том, что в пансионате есть какие-то проблемы. Мария (имя изменено) рассказала «АиФ в Омске», что владелица заведения заявила: замечания «не такие уж и страшные» к тому же уже давно устранены. О закрытии и речи быть не может, сказала сотрудница пансионата.
Филиал ада.
У пансионата «Долголетие» есть ещё один филиал за городом — в посёлке Дачном. Судя по информации в сети, он работает в штатном режиме. Мария рассказала о том, как семья отправила дедушку в пансионат и столкнулась с равнодушием и халатностью со стороны персонала обоих филиалов.
"Дома мы не могли оставлять дедушку одного, мы работаем. Он нуждался во внимании, и поэтому мы приняли решение передать его специалистам, которые смогут заботиться о нём.
Сначала мы отвезли его в пансионат «Долголетие», который находится на Суровцева. Там он провёл несколько недель. После этого нам сказали, что несколько человек переместят в другой филиал за городом из-за ремонта. Причём никаких документов о переводе нам не дели, просто самостоятельно перевезли его. Через пару дней выяснилось, что перевезли только нашего дедушку и ещё одного. То есть всего двоих. Чем они мешали делать ремонт, непонятно. Да и самого ремонта мы не видели.
На свиданиях мы заметили, что наш дедушка стал чувствовать себя хуже, перестал узнавать родных, меньше разговаривать и сильно похудел. Кроме того, куда-то пропали все его вещи. Вообще всё — от нижнего белья до курток. До сих пор не знаем, что с ними случилось.
Пришлось со скандалом требовать перевести дедушку обратно в пансионат на Суровцева. Тогда нам сказали, что мы обязаны его сами перевезти, так как у него деменция. Интересно, что деменция никак не мешала им увезти его за город. Мы сами его перевезли. На свиданиях мы обратили внимание, что он всегда голый, просто в памперсе. Даже тапки его не нашли, он был в чужих тапочках — женских. На вопросы персонал пансионата просто говорил, что все вещи в стирке", — рассказывает Мария.
Сейчас семья Марии решает, в какое заведение перевести дедушку, а может быть, и вовсе оставить его дома с сиделкой.
Корреспондент omsk.aif.ru приехал к пансионату и поговорил с соседями, которые, как оказалось, не в восторге от такого соседства. На здании нет никаких вывесок и оно огорожено забором. Буквально в паре метров — жилые дома. Одна из соседок рассказала, что творится в пансионате.
"Пансионат открылся только этой зимой, раньше тут был детский сад, лет 10 наверное. Как только они заехали, начались проблемы. Стариков мы не видели ни разу, но вот с работниками пансионата всё лето ругались.
Они по ночам на лавочке устраивали гулянки, кричали, включали музыку. Мы их несколько раз просили выключить, на что получали ответ: «Мы тут отдыхаем и никому не мешаем». Вся улица с ними ругалась.
У нас окна выходя прямо на пансионат, постоянно слышны маты и крики этих работниц. Судя по всему, они там вахтами работают. У меня дома трое детей, и мы устали от такого соседства", — рассказывает Оксана Р.
Во время разговора с соседями из пансионата на крыльцо вышел мужчина и внимательно слушал. Однако подойти к корреспонденту он отказался и очень быстро ушёл в здание.
«Угробили бабушку».
Отзывы о компании на сайте 2ГИС разнятся. Кто-то пишет о том, что всё хорошо. Но нашлись и те, кто решил рассказать о своём негативном опыте. Одна из них — Ольга З. Омичка рассказала, что отправила в пансионат бабушку. Старушка чувствовала себя хорошо, но страдала от болезни Альцгеймера. В пансионат её отправили, так как она начала «чудить».
Родственницу передали в заведение с ходунками, с любимой подушкой и здоровую. На этом хорошие новости закончились. Сначала родственников не пускали на свидание с бабушкой. Удалось его добиться только после подписания бумаг. То, что увидели родственники, их шокировало: бабушка лежала на кровати. Ни ходунков ни подушки рядом не было. Все 10 дней бабушка не вставала с кровати. Во время визита родственники узнали, что у неё температура.
«Для пожилого человека без движения 10 дней подобно смерти, что мы и получили. Дома вызвали врача, оказалось, бабулю заразили пневмонией. На второй день её госпитализировали, через неделю наша бабушка скончалась в больнице», — пишет Ольга.
И таких историй несколько. Приехавшие родственники оказались шокированы состоянием родных, забирали их из пансионата, а после не могли добиться перерасчёта.
«Нашей бабушке 96, привезли в нормальном состоянии, сама ходила и ела. Нам за неделю угробили её. Неделю назад она была в нормальном состоянии», — пишет Виктория К.
Лицо компании?
На сайте пансионата говорится, что стоимость нахождения в учреждении начинается от 1300 рублей в сутки. Кроме того, там обещают «квалифицированную помощь специалистов». Наверное, тех самых, которые разговаривали с журналистами ГТРК «Иртыш».
Одна из сотрудниц появилась перед журналистами в странном состоянии — очень было похоже, что женщина подшофе. Она так рвалась рассказать журналистам о пансионате, но ей не позволил это сделать вышедший на крыльцо мужчина. Как говорится, сотрудники — лицо компании.
«Долголетие» — сеть пансионатов, которые располагаются не только в Омске, но и в Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке и Красноярске. В конце 2023 года в частном пансионате «Рэмели» (относится к ООО «Долголетие») в Новокузнецке прокуратура проводила проверку после жалобы родственницы.
Пропала и умерла.
Омский пансионат «Долголетие» из старого Кировска не в первый раз попадает в новостные сводки. В 30 июля 2024 года из филиала пансионата «Долголетие», находящегося на улице Лесная дача, пропала 69-летняя Людмила Чернявская. Спустя несколько дней тело женщины обнаружили в 100 метрах от пансионата. Об этом сообщили в ПСО «ДоброСпас-Омск».
8 октября 2024 года в Кировском районном суде г. Омска состоится судебное заседание о приостановлении функционирования данного заведения. Редакция «АиФ в Омске» отправила запрос в частный пансионат «Долголетие» с просьбой пояснить ситуацию. На момент публикации статьи ответ на запрос не поступил.