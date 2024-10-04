Пролежни с зелёнкой. В Омске пытаются закрыть пансионат для пожилых

Пришлось со скандалом требовать перевести дедушку обратно в пансионат на Суровцева. Тогда нам сказали, что мы обязаны его сами перевезти, так как у него деменция. Интересно, что деменция никак не мешала им увезти его за город. Мы сами его перевезли. На свиданиях мы обратили внимание, что он всегда голый, просто в памперсе. Даже тапки его не нашли, он был в чужих тапочках — женских. На вопросы персонал пансионата просто говорил, что все вещи в стирке", — рассказывает Мария.