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В Уфе ввели запрет для большегрузов на старом Затонском мосту

Ограничение введено из-за предаварийного состояния сооружения.

Источник: gorodufa.ru

В Уфе ввели запрет для большегрузов на старом Затонском мосту. Ограничение введено из-за предаварийного состояния сооружения.

Как сообщили в пресс-службе «Башавтотранса», движение по мосту закрыли как для грузовиков так и для больших пассажирских автобусов. Запрет введен 4 октября с 15 часов.

«Автобусы большого класса, следующие в сторону Затона, будут передвигаться по новому Затонскому мосту по крайней левой полосе для грузовых автомобилей. На остановках “Улица Речная” и “Автодром” посадка и высадка пассажиров производиться не будет», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что в мэрии города эти ограничения анонсировали с 30 сентября.