В Уфе ввели запрет для большегрузов на старом Затонском мосту

«Автобусы большого класса, следующие в сторону Затона, будут передвигаться по новому Затонскому мосту по крайней левой полосе для грузовых автомобилей. На остановках “Улица Речная” и “Автодром” посадка и высадка пассажиров производиться не будет», — пояснили в ведомстве.