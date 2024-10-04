В Уфе ввели запрет для большегрузов на старом Затонском мосту. Ограничение введено из-за предаварийного состояния сооружения.
Как сообщили в пресс-службе «Башавтотранса», движение по мосту закрыли как для грузовиков так и для больших пассажирских автобусов. Запрет введен 4 октября с 15 часов.
«Автобусы большого класса, следующие в сторону Затона, будут передвигаться по новому Затонскому мосту по крайней левой полосе для грузовых автомобилей. На остановках “Улица Речная” и “Автодром” посадка и высадка пассажиров производиться не будет», — пояснили в ведомстве.
Отметим, что в мэрии города эти ограничения анонсировали с 30 сентября.