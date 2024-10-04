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Белоруска Арина Соболенко проиграла четвертьфинал турнира в Пекине чешке Муховой

Белоруска Арина Соболенко снова уступила чешке Муховой в почти выигранном матче.

Источник: Комсомольская правда

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Пекине проиграла 49-й ракетке мира чешке Каролине Муховой со счетом 6:7, 6:2, 4:6. Матч продолжался 2 часа 48 минут.

Это третье подряд поражение Соболенко от Муховой, которая, судя по всему, становится ее самой неудобной соперницей.

При счете 5:4 в первой партии Арина не реализовала два сетбола и матч перешел на тай-брейк, где сильнее была Мухова — 7:6 (5).

Во второй партии Соболенко переломила ход матча и без проблем выиграла сет 6:2.

В решающем третьем сете Соболенко вела 2:0, а потом и 4:2. Но Каролина выиграла 4 гейма подряд, сет и матч.

Повторилась парижская история 2023 года. Тогда в полуфинале «Ролан Гаррос» Соболенко проиграла Муховой решающий сет и матч, ведя в счете 5:2.

Ранее мы писали, что произошло после победы белорусской теннисистки Арины Соболенко в Пекине над американкой Киз: «Кажется, это китайский жареный рис помог мне победить».