Роспотребнадзор предупредил омичей об опасной молочной продукции

«По поступившей информации из Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу на потребительском рынке выявлена молочная продукция, изготавливаемая на фантомной площадке ООО “Биффидо” (ИНН 9728136204) по адресу производства 650021, Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 33, к. 9. Этот адрес не соответствует действительности!», — заявили в ведомстве.
По данным регионального Роспотребнадзора, данная молочная продукция производится неизвестными лицами, при этом условия производства не соответствуют санитарным нормам, поэтому продукция может быть опасна для здоровья.
Специалисты ведомства попросили омичей в случае обнаружения молочной продукции указанного производителя обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области.