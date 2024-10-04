Роспотребнадзор предупредил омичей об опасной молочной продукции

«По поступившей информации из Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу на потребительском рынке выявлена молочная продукция, изготавливаемая на фантомной площадке ООО “Биффидо” (ИНН 9728136204) по адресу производства 650021, Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 33, к. 9. Этот адрес не соответствует действительности!», — заявили в ведомстве.