В Москве простились с композитором Вячеславом Добрыниным

«Ушел из жизни наш друг, наш товарищ, наш коллега, сподвижник многих из тех, кто сегодня собрался в этом зале. Здесь, наверное, сейчас самые близкие его люди. Знаете, ушел из жизни не просто гражданин, ушло нечто большее, ушла, если хотите, душа нашего Отечества, человек, который во многом определял настроения, определял смыслы, определял культуру во многом», — сказал певец Лев Лещенко.