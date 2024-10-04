В Москве простились с композитором Вячеславом Добрыниным

В зале для церемоний собрались близкие и друзья артиста. Постамент с гробом выложили красными цветами.
«Ушел из жизни наш друг, наш товарищ, наш коллега, сподвижник многих из тех, кто сегодня собрался в этом зале. Здесь, наверное, сейчас самые близкие его люди. Знаете, ушел из жизни не просто гражданин, ушло нечто большее, ушла, если хотите, душа нашего Отечества, человек, который во многом определял настроения, определял смыслы, определял культуру во многом», — сказал певец Лев Лещенко.
Актер и пародист Михаил Грушевский рассказал, что его с Добрыниным связывала не только личная дружба, но и общие увлечения. Он подчеркнул, что композитора знали все россияне.
После прощания гроб с телом артиста погрузили в катафалк.
Заслуженный артист России, советский и российский рок-музыкант Александр Маршал в разговоре с «Известиями» отметил, что запомнит Добрынина жизнерадостным, добродушным и веселым человеком. Оба музыканта любили группу The Beatles, часто обсуждали ее, этот коллектив повлиял на их жизни.
Исполнитель и автор песен не выступал последние годы жизни, поддержанием его здоровья занималась семья. Добрынин перенес три инсульта. 1 октября супруга композитора Ирина сообщила о его смерти.
Добрынин — лауреат музыкальных конкурсов «Юрмала», «Ялта», «Золотой Орфей». Именная звезда музыканта заложена на «Площади звезд» у ГЦКЗ «Россия». Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Он награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».
За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.