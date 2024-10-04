Волгоградцам обещают теплую и солнечную погоду на выходные

По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, 5 октября в регионе ночью +7…+12 градусов. При прояснении температура может опускаться до 0…+5. Днем по области +18…+23, в Волгограде и южных районах до +25. В воскресенье и понедельник, 6 и 7 октября, будет чуть теплее. В Волгоградской области ночью +9…+14, при прояснении от +2 до +7 градусов, днем +20…+25, в Волгограде воздух прогреется до +27.