Котельные готовы: когда в Симферополе стартует отопительный сезон 2024−2025

Вопрос «когда начнется отопительный сезон в Крыму» традиционно становится насущным ближе к середине октября, когда ночные температуры заметно опускаются и дома начинают остывать. Сегодня в отдельных районах полуострова столбики термометров ночью уже не поднимаются выше 10−15 градусов тепла, однако, днем еще достаточно жарко, местами до +24, а то и +28-ми. Такая погода, по данным республиканского Гидрометцентра, продержится до конца этой недели.