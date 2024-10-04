Котельные готовы: когда в Симферополе стартует отопительный сезон 2024−2025

Вопрос «когда начнется отопительный сезон в Крыму» традиционно становится насущным ближе к середине октября, когда ночные температуры заметно опускаются и дома начинают остывать. Сегодня в отдельных районах полуострова столбики термометров ночью уже не поднимаются выше 10−15 градусов тепла, однако, днем еще достаточно жарко, местами до +24, а то и +28-ми. Такая погода, по данным республиканского Гидрометцентра, продержится до конца этой недели.
«В понедельник, 7 октября, Крым простится с летом, начнется осень. Холодный фронтальный раздел принесет холодную, дождливую, ветренную погоду», — сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Традиционно включать отопление в Крыму начинают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не превышает +8 градусов. Пока же, несмотря на предстоящее похолодание, ночные температуры существенно не изменятся, днем же ожидается 14−19 тепла.
Когда включат отопление в школах и детсадах в Симферополе-2024
Муниципалитеты сами решают, когда начинать отопительный сезон, но преимущественно сроки одинаковы и выпадают на третью неделю октября. Первыми запускают батареи в социальных объектах — больницах, школах и детских садах, после чего настает очередь жилого фонда.
В 2023 году отопительный сезон в Симферополе официально стартовал 19 октября. Двумя днями ранее потеплели батареи в учреждениях социальной сферы. Вопрос о подготовке к отопительному сезону в Симферополе в частности будет обсуждаться на ближайшем оперативном совещании администрации города в понедельник.
Готовность к отопительному сезону-2024 в Симферополе
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону, тем временем, практически завершена. Готовность объектов на сегодня составляет 99,5%, сообщила заместитель Председателя Совмина РК Светлана Маслова.
«Готовность к зиме подтвердили все учреждения социальной сферы, за исключением объектов, находящихся в процессе реконструкции и капитального ремонта».
В целом по Крыму готовы к работе 1012 котельных, 185 центральных тепловых пунктов, завершается подготовка на 25 объектах.
Кроме того, муниципалитеты обеспечили необходимый запас топлива на весь отопительный сезон, в том числе для школ и больниц. Так, общая потребность угля на этот год составляет 21 тысяча тонн, мазут — 6 тысяч тонн, дизеля — 358 тонн, а также 567 тонн твердого топлива.