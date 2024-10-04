В Ростове чествовали педагогов накануне Дня учителя

Лучшим учителям вручили знаки отличия «За заслуги в области образования», почетные грамоты и благодарственные письма главы администрации города.
Отмечается, что в городской отрасли образования трудятся около 11 тысяч педагогов. Государственными наградами награжден 51 учитель Ростова. В 2024 году семь педагогов стали победителями конкурса лучших учителей России и лауреатами Премии Президента РФ.
Каждый из педагогов вносит бесценный вклад в развитие отрасли образования города и воспитание подрастающего поколения.
«Благодарю всех за высокий профессионализм, добросовестность, искреннюю любовь к детям. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — отметил Алексей Логвиненко.
Кроме того, с каждым годом увеличивается количество выпускников школ, выбирающих профессию учителя. В этом году в 1,5 раза увеличилось количество поступивших выпускников на целевое обучение по педагогическим специальностям.
В городе продолжают развивать конкурсное движение. За три последних года введены два новых конкурса профессионального мастерства — «Искусство воспитания», «Наставник года», и три новые номинации конкурса «Учитель года».