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В Ростове чествовали педагогов накануне Дня учителя

Ростовская область, 4 октября 2024. DON24.RU. Накануне Дня учителя в донской столице по традиции чествовали педагогов. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Лучшим учителям вручили знаки отличия «За заслуги в области образования», почетные грамоты и благодарственные письма главы администрации города.

Отмечается, что в городской отрасли образования трудятся около 11 тысяч педагогов. Государственными наградами награжден 51 учитель Ростова. В 2024 году семь педагогов стали победителями конкурса лучших учителей России и лауреатами Премии Президента РФ.

Каждый из педагогов вносит бесценный вклад в развитие отрасли образования города и воспитание подрастающего поколения.

«Благодарю всех за высокий профессионализм, добросовестность, искреннюю любовь к детям. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — отметил Алексей Логвиненко.

Кроме того, с каждым годом увеличивается количество выпускников школ, выбирающих профессию учителя. В этом году в 1,5 раза увеличилось количество поступивших выпускников на целевое обучение по педагогическим специальностям.

В городе продолжают развивать конкурсное движение. За три последних года введены два новых конкурса профессионального мастерства — «Искусство воспитания», «Наставник года», и три новые номинации конкурса «Учитель года».

образование