В Перми обсудили реализацию проекта «Старшее поколение»

Реализация нового направления планируется в десяти пилотных регионах страны и в Прикамье. Так, для пенсионеров в пермском клубе айкидо «Династия» уже работает секция по айкидо, а в микрорайоне Бумкомбинат проводятся занятия по ушу, самообороне и тактической медицине. Данные направления популярны у жителей старшего поколения. Они оказывают положительное влияние на физическое и психологическое самочувствие пожилых людей.