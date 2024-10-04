В Перми обсудили реализацию проекта «Старшее поколение»

3 октября состоялось заседание Общественной палаты Пермского края под председательством Лилии Ширяевой. Встреча прошла в рамках ежегодного месячника пожилого человека — времени особого внимания и заботы о старшем поколении. Участники обсудили новые подходы к формированию региональной политики в отношении здорового и активного долголетия.
Накануне на заседании краевого Правительства были подведены предварительные итоги реализации пятилетней региональной программы «Пермское долголетие». Губернатор Дмитрий Махонин поручил профильному минсоцразвития начать разработку новой программы «Пермское долголетие» на 2025−2030 годы.
Ранее на федеральном уровне по поручению Президента России Владимира Путина появился новый нацпроект «Семья». Он также включает в себя федеральный проект «Старшее поколение». Отдельным направлением нацпроекта станут мероприятия по активному долголетию.
Повышение продолжительности и качества жизни людей пожилого возраста стоит на повестке не только у государства, но и у общественных и политических организаций. Одним из основных драйверов развития активного долголетия в Пермском крае выступает проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия».
«Старшее поколение» — проект, который объединяет массу различных творческих событий, спортивных мероприятий, интересных встреч и мастер-классов для людей серебряного возраста. Только в Прикамье за 10 лет существования его участниками стали тысячи жителей региона. И с каждым годом он привлекает все больше и больше участников.
В Пермском крае проект «Старшее поколение» реализуется при межведомственном взаимодействии краевых министерств, администрации губернатора, а также ветеранских и общественных организаций. Подробнее о направлении рассказала председатель регионального Общественного совета партпроекта «Старшее поколение», замруководителя Штаба общественной поддержки Пермского края, член Генсовета партии «Единая Россия» Елена Савельева.
«Наши основные задачи — это содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, вовлечение старшего поколения в активную жизнь. В рамках партийного проекта регулярно проводятся творческие и спортивные мероприятия, обучающие курсы и медицинские осмотры. Все вместе мы активно развиваем такие направления, как здоровьесбережение, активное долголетие, серебряное волонтерство и серебряный туризм», — отметила спикер.
Одним из наиболее масштабных и значимых мероприятий в Пермском крае является краевая спартакиада пенсионеров и турслет ветеранов, фестивали «Пермская прогулка» и по айкидо, конкурсы «Ветеранское подворье» и «Радуга талантов», реализация программ по цифровой, финансовой, правовой грамотности старшего поколения и многое другое.
Елена Савельева отметила, что до конца 2024 года партийный проект «Старшее поколение» останется частью нацпроекта «Демография». Со следующего года партия интегрируется в новый нацпроект «Семья», в рамках которого будет генерировать новые направления. Одним из них станет вовлечение старшего поколения в занятия спортивными единоборствами. Это стало возможным благодаря сотрудничеству партии с Российским Союзом боевых искусств.
Реализация нового направления планируется в десяти пилотных регионах страны и в Прикамье. Так, для пенсионеров в пермском клубе айкидо «Династия» уже работает секция по айкидо, а в микрорайоне Бумкомбинат проводятся занятия по ушу, самообороне и тактической медицине. Данные направления популярны у жителей старшего поколения. Они оказывают положительное влияние на физическое и психологическое самочувствие пожилых людей.