У Крымского моста выросла очередь

«К 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 150 машин», — сказано в сообщении.
С утра и до обеда 4 октября проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.