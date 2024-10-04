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У Крымского моста выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«К 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 40 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 150 машин», — сказано в сообщении.

С утра и до обеда 4 октября проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

Движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.